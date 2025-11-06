Kiszivárgott: elképesztő húzásra készül Donald Trump, orosz katonai bázis mellé telepíti az amerikai légierőt

A Reuters hat különböző forrásból értesült arról, hogy az USA a tavaly decemberben hatalomra jutó új kormány beleegyezésével tervez katonai támaszpontot létesíteni Szírában.
Damaszkusz - amellett, hogy az ország fővárosa - stratégiai fekvésű település: éppen annak a területnek a keleti határán áll, amely várhatóan demilitarizált övezetet alkot majd a Donald Trump adminisztrációja által közvetített izraeli-szíriai megnemtámadási egyezmény részeként.
Trump hétfőn fogadja a Fehér Házban Ahmed al-Saraa szíriai elnököt, ami az első ilyen látogatás lesz egy szíriai államfő részéről. al-Saraa egyébként idén járt már az Egyesült Államokban, Trumppal is beszélt, de a találkozóra New Yorkban került sor, az ENSZ közgyűlésének keretében.
A Pentagon az elmúlt két hónapban a források szerint alaposan körülnézett a légitámaszponton, és megállapították, hogy
a kifutópálya jó állapotban van, kellő hosszúságú, így azonnal használatba lehet venni.
Két szíriai katonai forrás szerint a Pentagon a légibázisról federítő és humanitárius műveleteket indítana, illetve innen biztosítanának logisztikai segítséget a régió más támaszpontjai számára (ebbe beleértve a légi utántöltést is, ami miatt előnyös a hosszú kifutópálya, hiszen a tankergépek nem tudnak bárhonnan felszállni). A szír források arról is beszámoltak, hogy maga a légibázis továbbra is szír tulajdonban maradna.
Az Egyesült Államoknak már vannak csapatai Szíriában, az Iszlám Állam elleni évtizedes küzdelem részeként. Áprilisban a Pentagon bejelentette, hogy felére, 1000 főre csökkenti az ott állomásozó csapatok számát.
Az USA hónapok óta dolgozik egy biztonsági megállapodás létrehozásán Izrael és Szíria, a két régi ellenség között.
Azt remélték, hogy szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésén bejelenthetik a megállapodást, de a tárgyalások az utolsó pillanatban elakadtak.
Egy szíriai forrás szerint Washington nyomást gyakorol Damaszkuszra, hogy az év vége előtt, esetleg még al-Saraa washingtoni útja előtt megállapodás szülessen.
Apró érdekesség, hogy a legfrissebb információk szerint al-Saraa az orosz fegyveres erőket is visszaengedte a dzsablai légitámaszpontra és a tartúszi katonai kikötőbe, így Niger után Szíriában is újra elő fog állni az a helyzet, hogy ugyanabban az országban állomásoznak orosz és amerikai csapatok.
