Lecsaptak a „Magyar madarai”: ezt egy ideig nem heverik ki az oroszok

November 5-én este a Telegramon videók jelentek meg, amelyek a donyecki repülőtér környékén történt robbanásokat mutatták. Kommentátorok szerint a támadás egy olyan raktárat ért, ahol Sahed-típusú drónokat tároltak. November 6-án a vezérkar megerősítette a csapásokat, amelyek a megnevezett fegyverek „tárolási, összeszerelési és indítási bázisát” célozták meg. Beszámoltak robbanásokról és „erőteljes másodlagos detonációról” is, valamint megemlítették a rakéta- és tüzérségi egységek, illetve a pilóta nélküli rendszerek erőinek részvételét.
In the Donetsk area, a Shahed warehouse and UAV launch sites were struck, – Madyar.A joint operation of the Special Operations Forces, Rocket Forces, and the “Madyar’s Birds” brigade. https://t.co/QZalASOucg pic.twitter.com/INXX7dOK9Z https://t.co/QZalASOucg— Oko Gora (@oko_gora_tg) November 6, 2025
A közösségi médiában közzétett videók alátámasztják ezeket az állításokat. A Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek vezetője, Magyar egy Telegram-bejegyzésben a csapást „több hónapos aprólékos felderítési művelet” eredményeként írta le.
Az egység, amelyet 414-esként vagy „Magyar madaraiként” is ismernek, most egy raktárat is feltüntetett a megsemmisített célpontok listáján.
A repülőtér Ukrajna egyik kiemelt fejlesztési projektje volt, mielőtt 2015-ben orosz megszállás alá került. Az elmúlt hónapokban Oroszország drónok tárolására szánt logisztikai bázissá alakította át. Az ukrán közösségi médiában keringő, meg nem erősített adatok szerint a csapás akár 1000 Sahed-típusú drónt és több mint 1500 hozzájuk tartozó robbanófejet semmisíthetett meg.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
