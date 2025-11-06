  • Megjelenítés
Lecsaptak a „Magyar madarai”: ezt egy ideig nem heverik ki az oroszok
Lecsaptak a „Magyar madarai”: ezt egy ideig nem heverik ki az oroszok

Az ukrán fegyveres erők csapást mértek egy orosz drónközpontra a megszállt Donyeckben, amit a vezérkar november 6-án megerősített - jelentette a Kyiv Independent.

November 5-én este a Telegramon videók jelentek meg, amelyek a donyecki repülőtér környékén történt robbanásokat mutatták. Kommentátorok szerint a támadás egy olyan raktárat ért, ahol Sahed-típusú drónokat tároltak. November 6-án a vezérkar megerősítette a csapásokat, amelyek a megnevezett fegyverek „tárolási, összeszerelési és indítási bázisát” célozták meg. Beszámoltak robbanásokról és „erőteljes másodlagos detonációról” is, valamint megemlítették a rakéta- és tüzérségi egységek, illetve a pilóta nélküli rendszerek erőinek részvételét.

A közösségi médiában közzétett videók alátámasztják ezeket az állításokat. A Pilóta Nélküli Rendszerek Erőinek vezetője, Magyar egy Telegram-bejegyzésben a csapást „több hónapos aprólékos felderítési művelet” eredményeként írta le.

Az egység, amelyet 414-esként vagy „Magyar madaraiként” is ismernek, most egy raktárat is feltüntetett a megsemmisített célpontok listáján.

A repülőtér Ukrajna egyik kiemelt fejlesztési projektje volt, mielőtt 2015-ben orosz megszállás alá került. Az elmúlt hónapokban Oroszország drónok tárolására szánt logisztikai bázissá alakította át. Az ukrán közösségi médiában keringő, meg nem erősített adatok szerint a csapás akár 1000 Sahed-típusú drónt és több mint 1500 hozzájuk tartozó robbanófejet semmisíthetett meg.

