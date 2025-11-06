Megkapta Donald Trump a javaslatot: ideje lebombázni az oroszbarát diktátort

A szerző, Ryan C. Berg külpolitikai szakértő úgy látja, ha az amerikai elnök el akarja távolítani Madurót Venezuela éléről,
lényegében nincs más választása, mint megtámadni az országot.
Berg szerint minden más opciót kimerített Amerika: a gazdasági szankciók, diplomáciai egyeztetések, katonai jellegű nyomásgyakorlás mind eredménytelennek bizonyultak.
Berg úgy gondolja, ha Amerika megtámadja Venezuelát, célszerű először – a légvédelem kiiktatása után – az ország bevételi forrásait jelentő bányákat, olajmezőket és drogkereskedelmi útvonalakat támadás alá venni.
A külpolitikai szakértő úgy látja, amerikai segítséggel a Maduro elnökségével alapvetően elégedetlen lakosság – a hadsereg egyes tagjaival az élen, fegyvert emelhet a venezuelai vezető ellen.
Berg úgy látja, azért is lehet számítani a venezuelai hadsereg egyes elemeinek a „segítségére,” mert az USA legutóbbi katonai beavatkozásai a térségben – Panamában és Haitiben – mind a hadsereg teljes felszámolásához vezettek. Berg szerint abból is látszik, hogy a venezuelai lakosság elégedetlen Maduróval, hogy szerinte az előző választás jogos nyertese Edmundo González Urrutia, aki „70%-át szerezte meg a szavazatoknak.”
A szakértő kevésbé foglalkozik azzal a lehetőséggel, hogy az ellenséges támadás miatt elképzelhető, hogy a Maduróval alapvetően nem szimpatizáló lakosság összezár az ország vezetése mögött – a közelmúltban több háborúban is figyelhettünk meg hasonló jelenséget. Amerika és Izrael együttes támadása például végeredményében nem ingatta meg az országot uraló iszlamista rezsim hatalmát, még úgy sem, hogy az ország katonai vezérkarának nagy részét a háború első estéjén likvidálták. De hozhatnánk példának az orosz-ukrán háborút is, ahol az alig 30% körüli népszerűségi mutatókkal irányító Volodimir Zelenszkij elnök mögött egy pillanat alatt összezárt az ukrán lakosság, népszerűségi számai pedig 90% köré ugrottak.
Épp ezen tényezők miatt ismert, hogy Trump maga és a Pentagon tisztviselőinek egy része vonakodik megtámadni Venezuelát, hiszen az USA vezetése nem akarja magát megint egy elhúzódó háborúban találni.
Berg egyébként azzal érvel: ha az USA kitartóan bombázza Venezuelát, szinte biztosan nyerni tudnak úgy is, hogy egyetlen katonát nem küldenek be az ország szárazföldi területeire. Egy ilyen művelet anyagi és politikai kockázataira nem tér ki.
