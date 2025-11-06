  • Megjelenítés
Megkezdődött az orosz olajbirodalom átszervezése, 130 ezer tonna olajat irányítanak át
Megkezdődött az orosz olajbirodalom átszervezése, 130 ezer tonna olajat irányítanak át

Az október 22-én amerikai szankciókkal sújtott Lukoil elkezdte átirányítani a kaszpi-tengeri olajszállításait az orosz Makhachkala kikötőbe, hogy így kerülje el a nyugati szankciókat - számolt be a Reuters.

A Lukoil korábban a kaszpi-tengeri mezőkről az azerbajdzsáni SOCAR olajfinomítóba, Bakuba szállított. Azonban a hírügynökségnek nyilatkozó források szerint az orosz olajóriás ebben a hónapban körülbelül 30 000 tonna olajat szállíthat az azeri főváros helyett Makhachkalába,

decembertől pedig az összes, korábban Bakuba szánt olajat átirányítja

- havonta körülbelül 130 000 tonnát. 

A legújabb amerikai olajszankciók a Lukoilt és a Rosznyeftet - és érdekeltségeiket - célozták meg, amely két vállalat Oroszország teljes kitermelésének nagyjából felét adja, és számottevő finomítói kapacitásaik is vannak. Egyre több jel utal arra, hogy a legújabb szankciós kör már olyan folyamatokat indított meg, amelyek jelentős kihatással vannak az orosz olajszektorra.

Amennyiben tovább folytatódnak az ukrán dróntámadások a nagyobb oroszországi olajfinomítók ellen, és az amerikai és uniós ellehetetlenítés sem enyhül, akkor komoly kihívásokkal kell szembenéznie az orosz államkasszának a kieső energiahordozó bevétel miatt.

