Megszólalt az európai hatalom befolyásos politikusa: egyetlen ember van, aki asztalhoz tudja ültetni Putyint

Az Egyesült Királyság politikusa szerint Donald Trump amerikai elnök képes lehet meggyőzni orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint arról, hogy tárgyalóasztalhoz üljön Ukrajna kérdésében.

Trump elnök az a személy, aki képes Putyint a tárgyalóasztalhoz ültetni, aki potenciálisan véget vethet a harcoknak

– jelentette ki Healey egy repülőgép fedélzetén, miközben Norvégiából Párizsba repült a francia védelmi miniszter társaságában.

Hangsúlyozta azt is, hogy az amerikai vezető mennyire fontosa szerepet játszott a Hamász és Izrael közötti konfliktus megoldásában is. Ugyanakkor megemlítette, hogy Ukrajna kapcsán a Kijev európai szövetségeseinek részvételével létrejött koalíció folyamatosan dolgozik a háttérben. Szerinte készen kell állniuk arra, hogy

a tűzszünet pillanatában képesek legyenek a békét garantálni a kelet-európai országban.

Október közepén nagy figyelmet kapott egy lehetséges találkozó Washington és Moszkva között Budapesten, de a tárgyalások végül befuccsoltak. A találkozó végül meghiúsulni látszik, elsősorban azért, mert Oroszország nem hajlandó engedni az álláspontjából, továbbra is ragaszkodnak a saját álláspontjukhoz a háború lezárása érdekében. A feszültség mégis szintet lépett, mivel az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Oroszország is a nukleáris fegyverek tesztelését vetette fel.

Címlapkép forrása: Carl Court/Getty Images