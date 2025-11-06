  • Megjelenítés
Megszólalt az európai hatalom befolyásos politikusa: egyetlen ember van, aki asztalhoz tudja ültetni Putyint
Megszólalt az európai hatalom befolyásos politikusa: egyetlen ember van, aki asztalhoz tudja ültetni Putyint

A Politico számolt be John Healey brit védelmi miniszter szavairól, aki szerint továbbra is van esély az orosz-ukrán háború lezárására.

Az Egyesült Királyság politikusa szerint Donald Trump amerikai elnök képes lehet meggyőzni orosz kollégáját, Vlagyimir Putyint arról, hogy tárgyalóasztalhoz üljön Ukrajna kérdésében.

Trump elnök az a személy, aki képes Putyint a tárgyalóasztalhoz ültetni, aki potenciálisan véget vethet a harcoknak

– jelentette ki Healey egy repülőgép fedélzetén, miközben Norvégiából Párizsba repült a francia védelmi miniszter társaságában.

Hangsúlyozta azt is, hogy az amerikai vezető mennyire fontosa szerepet játszott a Hamász és Izrael közötti konfliktus megoldásában is. Ugyanakkor megemlítette, hogy Ukrajna kapcsán a Kijev európai szövetségeseinek részvételével létrejött koalíció folyamatosan dolgozik a háttérben. Szerinte készen kell állniuk arra, hogy

a tűzszünet pillanatában képesek legyenek a békét garantálni a kelet-európai országban.

Október közepén nagy figyelmet kapott egy lehetséges találkozó Washington és Moszkva között Budapesten, de a tárgyalások végül befuccsoltak. A találkozó végül meghiúsulni látszik, elsősorban azért, mert Oroszország nem hajlandó engedni az álláspontjából, továbbra is ragaszkodnak a saját álláspontjukhoz a háború lezárása érdekében. A feszültség mégis szintet lépett, mivel az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Oroszország is a nukleáris fegyverek tesztelését vetette fel.

