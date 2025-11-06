  • Megjelenítés
Nagy karácsonyi ajándékot kaphat Putyin az egyik EU- és NATO-tag országtól? – Fontos támogatóját veszítheti el Ukrajna
Portfolio
Az új, Andrej Babiš vezetésével formálódó cseh kormánykoalíció legkisebb pártjának tiszteletbeli elnöke, Filip Turek kijelentette, hogy bár Csehország továbbra is teljesíti NATO-kötelezettségvállalásait, Ukrajna katonai támogatásától a humanitárius segítségnyújtás irányába kívánnak elmozdulni – írja a Politico.

Csehország Petr Fiala 2021 óta hatalomban lévő, de a nemrég tartott választásokon megbukott kormánya alatt Ukrajna egyik legelkötelezettebb támogatójának számított, a fegyverszállítások terén is.

Andrej Babiš és szélsőjobboldali szövetségesei, a NATO- és EU-szkeptikus SPD, illetve a zöldpolitika-ellenes Autósok párt már a kampányban jelezték, hogy jelentősen visszavennének Ukrajna támogatásából.

Az Autósok tiszteletbeli vezetője, Filip Turek csütörtökön részletesebben is beszámolt a formálódó kormánykoalíció terveiről.

A kormány prioritásként fogja kezelni az ukrajnai háború befejezésére és az európai konfliktusok kockázatának mérséklésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket, a nemzeti költségvetésből finanszírozott katonai segélyekről a humanitárius támogatásra való áttéréssel és a cseh biztonsági szükségletekre való összpontosítással

– fogalmazott Turek, aki esélyes a cseh külügyminiszteri pozícióra.

A leköszönő cseh külügyminiszter, Jan Lipavský élesen kritizálta a formálódó kormány terveit.

Az Ukrajnának nyújtott cseh katonai támogatás korlátozása olyan hír, amely minden bizonnyal nagy örömöt okoz majd a fronton lévő orosz katonáknak. Tekintsük ezt Babiš karácsonyi ajándékának Vlagyimir Putyin számára

– fogalmazott Lipavský, aki szerint az új kormány alá fogja ásni Csehország biztonságát.

Filip Turek arról is beszélt, hogy az új cseh kormány Moszkvával a „nemzeti érdekek pragmatikus védelme” mentén fog tárgyalni, megpróbálva elkerülni a kapcsolatok olyan eszkalációját, ami veszélyeztetné Csehország energiabiztonságát és gazdasági stabilitását.

Címlapkép: Az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) és Petr Macinka, az Autósok párt vezetője, miután aláírták a koalíciós szerződést Prágában 2025. november 3-án. Az új kabinet 16 tagú lesz, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fog irányítani. MTI/EPA/Martin Divisek

