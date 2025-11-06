Német hírességet tüntetett ki Putyin, hatalmas botrány lett belőle

Putyin kedden tüntette ki a karmestert, aki az olyan orosz zeneszerzők nagy kedvelője, mint Pjotr Csajkovszkij vagy Szergej Rahmanyinov.
Justus Frantz hosszú évek óta gyümölcsözően járul hozzá az orosz és a német kultúra szorosabbá tételéhez és kölcsönös gazdagodásához
– fogalmazott Putyin a moszkvai átadóünnepségen, amelyen Frantz is részt vett.
In Deutschland ist der Pianist und Dirigent Justus Frantz nicht mehr so gefragt wie einst, in Russland umso mehr. Wladimir Putin hat ihn nun ausgezeichnet - und Frantz fühlt sich geehrt. https://t.co/0VUn7dZmAa https://t.co/0VUn7dZmAa— Frankfurter Allgemeine (@faznet) November 5, 2025
Roland Theis CDU-képviselő ezt követően szólította fel arra a német államfőt, hogy vonja vissza a korábban a karmesternek adott német állami kitüntetést.
Aki egy olyan diktátorral szövetkezik, akinek a mai napig hibrid katonai agressziója hazánk ellen irányul, az nem lehet többé a Szövetségi Érdemrend kitüntetettje
– mondta Theis.
2023 februárjában Frantz is aláírta azt a „békekiáltványt”, melyet az oroszbarát, baloldali radikális politikus, Sahra Wagenknecht kezdeményezett, és amely az Oroszországgal való tárgyalások megkezdésére és az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások leállítására szólította fel a német kormányt.
Címlapkép forrása: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images
