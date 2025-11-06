Német hírességet tüntetett ki Putyin, hatalmas botrány lett belőle

Putyin kedden tüntette ki a karmestert, aki az olyan orosz zeneszerzők nagy kedvelője, mint Pjotr Csajkovszkij vagy Szergej Rahmanyinov.

Justus Frantz hosszú évek óta gyümölcsözően járul hozzá az orosz és a német kultúra szorosabbá tételéhez és kölcsönös gazdagodásához

– fogalmazott Putyin a moszkvai átadóünnepségen, amelyen Frantz is részt vett.

Roland Theis CDU-képviselő ezt követően szólította fel arra a német államfőt, hogy vonja vissza a korábban a karmesternek adott német állami kitüntetést.

Aki egy olyan diktátorral szövetkezik, akinek a mai napig hibrid katonai agressziója hazánk ellen irányul, az nem lehet többé a Szövetségi Érdemrend kitüntetettje

– mondta Theis.

2023 februárjában Frantz is aláírta azt a „békekiáltványt”, melyet az oroszbarát, baloldali radikális politikus, Sahra Wagenknecht kezdeményezett, és amely az Oroszországgal való tárgyalások megkezdésére és az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások leállítására szólította fel a német kormányt.

Címlapkép forrása: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images