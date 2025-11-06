  • Megjelenítés
Német hírességet tüntetett ki Putyin, hatalmas botrány lett belőle
Globál

Német hírességet tüntetett ki Putyin, hatalmas botrány lett belőle

Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök Barátság Renddel tüntette ki Justus Frantz 81 éves német karmestert és zongoristát. A vezető kormánypárt, a CDU egyik képviselője ezt követően arra kérte Frank-Walter Steinmeier német államfőt, hogy vonja vissza a korábban Frantznak adott Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendje kitüntetést – írja a Politico.

Putyin kedden tüntette ki a karmestert, aki az olyan orosz zeneszerzők nagy kedvelője, mint Pjotr Csajkovszkij vagy Szergej Rahmanyinov.

Justus Frantz hosszú évek óta gyümölcsözően járul hozzá az orosz és a német kultúra szorosabbá tételéhez és kölcsönös gazdagodásához

– fogalmazott Putyin a moszkvai átadóünnepségen, amelyen Frantz is részt vett.

Roland Theis CDU-képviselő ezt követően szólította fel arra a német államfőt, hogy vonja vissza a korábban a karmesternek adott német állami kitüntetést.

Aki egy olyan diktátorral szövetkezik, akinek a mai napig hibrid katonai agressziója hazánk ellen irányul, az nem lehet többé a Szövetségi Érdemrend kitüntetettje

– mondta Theis.

2023 februárjában Frantz is aláírta azt a „békekiáltványt”, melyet az oroszbarát, baloldali radikális politikus, Sahra Wagenknecht kezdeményezett, és amely az Oroszországgal való tárgyalások megkezdésére és az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítások leállítására szólította fel a német kormányt.

Címlapkép forrása: Christian Charisius/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyan válság fenyegeti Németországot, amibe egész Európa beleremeghet
Itt a fordulat: Putyin váratlan kérést intézett Trumphoz, ez mindent megváltoztathat
Pokrovszk romjaiért folyik a küzdelem, több csapás is érte Oroszországot – Háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility