Oroszország brutális csapást mért Ukrajnára
MTI
Oroszország újra csapást mért a Dnyipropetrovszk megyei szénbányákra, és ennek következtében nyolc bánya áramellátása megszűnt, miközben a föld alatt több ezer bányász tartózkodott - közölte Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter csütörtökön a Telegramon. Hozzátette, hogy a bányászokat már kimentették.

A támadás idején 2595 bányász tartózkodott a föld alatt

- fejtette ki a tárcavezető. Hozzátette, hogy az előzetes adatok szerint nincsenek halálos áldozatok vagy sérültek az orosz támadás következtében, és a mentőszolgálatok, valamint a bányák személyzete gyorsan megszervezte a bányászok felszínre hozatalát.

"Oroszország folytatja az energetikai rendszerünk elleni terrort. Az újabb csapás több ezer bányász életét sodorta veszélybe. Oroszország továbbra is a civil lakosság ellen háborúzik. Az oroszok taktikája egyértelmű: télre el akarják vágni az ukránokat az áramtól és a fűtéstől" - hangsúlyozta Hrincsuk.

Az ősz kezdetével Oroszország fokozta támadásait az ukrán energetikai rendszer ellen.

  • Október 10-re virradó éjjel az orosz hadsereg nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, aminek következtében sok megyében áramkimaradások voltak, áramkorlátozási ütemterveket kellett bevezetni.
  • Október végén Oroszország ismét kombinált drón- és rakétacsapást mért Ukrajna energetikai létesítményeire. A támadásban többen megsebesültek.
  • Október 25-én Oroszország megtámadta a DTEK vállalat egyik bányáját Dnyipropetrovszk megyében, ahol csaknem 500 munkás tartózkodott a mélyben - emlékeztetett az UNIAN hírügynökség.

