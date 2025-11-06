  • Megjelenítés
Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa
Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa

Kína nem csupán elnézi, hanem támogatja Oroszország és Észak-Korea katonai együttműködését – közel állunk ahhoz, hogy nyílt szövetség jöjjön létre Moszkva, Phenjan és Peking közt – fejtette ki Oleg Ivanov orosz politikatudós az MK.ru-nak.

Ivanov alapvetően az Oroszország és Észak-Korea közti katonai együttműködésről beszélt – nemrég kiderült, hogy az orosz-ukrán határon most is körülbelül 10 ezer katona dolgozik, akik az ázsiai országból érkeztek, erről itt írtunk részletesen:

Ivanov azt állítja:

mindeközben Kína nemhogy elnézi, de hallgatólagosan támogatja is az együttműködést Oroszország és Észak-Korea közt,

ennek alapjául szolgál a kínai külügyminisztérium kijelentése, mely szerint „készen állnak együttműködni Moszkvában nemzetközi ügyekben”, illetve „keményen dolgozni fognak kéz a kézben a Kína és Észak-Korea közti barátság fejlesztésén.”

Ivanov szerint mindez az bizonyítja, hogy

Kína nemhogy nem akar elhatárolódni a kapcsolattól [Oroszország és Észak-Korea közt], hanem fenntartható régiós egyensúlyt próbál teremteni, Moszkvával és Phenjannal, mint kulcsfontosságú partnerek.”

A szakértő szerint Oroszország, Kína és Észak-Korea már több egyezményt is kötött, melyek implementációja most folyamatban van.

Minden oldalnak megvan a saját szerepe, viszont a cél közös: biztonság, stabilitás és függetlenség minden ország saját érdekszférájában. Észak-koreai hadmérnökök és utászok érkeztek most Oroszországba, ez nem egyszeri esemény, hanem jele annak, hogy egy szövetség Moszkva, Peking és Phenjan közt egy új koordinátarendszer része lesznek”

- mondta Ivanov.

Kína számos nyugati elemző és politikus szerint kettős felhasználú termékekkel és high-tech eszközökkel, valamint orosz energiahordozók vásárlásával támogatja az Ukrajna elleni háborút. Peking ezt a vádat tagadja és semleges platformon próbál kommunikálni, melynek célja a béketeremtés.

Címlapkép forrása: Naohiko Hatta - Pool/Getty Images

