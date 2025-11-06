Szétszedték a legendás MQ-9 Reaper orosz másolatát: mindenkit meglepett, mit találtak benne

Az „Orion” nevű, elsősorban a nyílt tengeri megfigyelésre használt, hatalmas, pilóta nélküli légi jármű az ukrán védelmi hírszerzés (HUR) jelentése szerint akár 250 kilogrammos robbanóanyag szállítására is képes. A vizsgálatok során arra jutottak, hogy rengeteg amerikai elektronikát építettek be a drónhoz. Kiemelték, hogy az orosz fejlesztés kialakításában feltűnően hasonlít az Egyesült Államok egyik csúcsfegyveréhez, az MQ-9 Reaperhez.
Hangsúlyozták, hogy az Oriont már a szíriai polgárháború során is bevetették, de a tömeggyártása csak akkor kezdődött, amikor Moszkva nagyszabású támadást indított Ukrajna területe ellen. Korábban az oroszok azzal számoltak, hogy ez lehet a legfontosabb orosz drón, de a Sahedek felbukkanása megváltoztatta a helyzetet.
Az ukrán hírszerzés jelentése szerint legalább 43 olyan orosz vállalatot evezett meg, amely alkatrészeket gyárt a drónhoz. Kiemelték, hogy ezek egyharmada ellen még nem születtek nyugati szankciók. Az is kiderült, hogy az alkatrészek összeszerelését az oroszok végzik, mégis az azok alapjául szolgáló bonyolultabb részek nyugatról származnak. Megállapították, hogy
a mikrochipeket és processzorokat nagyrészt nyugati gyártóktól, különösen pedig amerikaiaktól szerzik be.
Több céget meg is neveztek: a Motorola, az AMD, a Texas Instruments, az Analog Devices és a Maxim elektronikai eszközei is felbukkantak.
A nyugati szankciók hatására az Oroszországba irányuló félvezetők kereskedelme szinte lenullázódott, de gyanús módon más országokban pedig hirtelen megugrott. Moszkva kidolgozott egy olyan hálózatot, amelyben köztes országok segítségével továbbra is eljutnak a fegyvergyártásban kulcsfontosságú alkatrészek a kulcsfontosságú üzemekhez.
Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
