Váratlanul felvonult az ukrán határra 10 ezer észak-koreai katona – Végzetes veszélybe került Kijev?

A KNDK harcosai „biztonsági feladatokat” látnak el, vagyis
védik az orosz határt egy potenciális ukrán offenzívával szemben.
Bár különféle közösségi portálokon lehet arról spekulációkat olvasni, hogy az ázsiai katonák Ukrajna elleni offenzívára készülnek, arról nincs információ, hogy Észak-Korea katonái be terveznének lépni az orosz támadás alatt álló ország területére. Moszkva és Phenjan közt védelmi paktum van érvényben - a KNDK a szerződés szerint Oroszország területére korlátozza katonai tevékenységét.
Ettől függetlenül a hír Ukrajna számára két szempontból is hátrányos:
- az orosz határ védelmét Észak-Korea tehermentesíti, így Moszkva több katonát tud a frontra küldeni,
- Kijev nem tud egy nagyobb, Oroszország területe elleni offenzívában gondolkodni.
A fegyveresek mellett észak-koreai munkások is Oroszországba mennek, akik a háborúban érintett régiók újjáépítésében és Kurszk megye aknamentesítésében vesznek majd részt.
Észak-Korea a segítségért cserébe üzemanyagot, élelmiszert és modern katonai technológiát kap Oroszországtól.
(UNN nyomán)
Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images
Megtámadták Oroszországot – Moszkva szerint egy háborúban semleges országnak is köze van az incidenshez
Robbanások rázták meg Volgográdot.
Elkapkodták a befektetők az MBH kötvényeit
100 millió eurónyi forrást vont be az MBH Jelzálogbank.
Az egész EU-ban elvernék a port a Sheinen
Több milliárd eurót vasalnának be a kínai platformon.
Hírszerzési jelentés szerint nukleáris szabotázsakció készül Ukrajnában
Megpróbálják majd a másikra kenni.
Két önvezető autós céget is bevezettek a tőzsdére, csúnyán beszakadt az árfolyamuk
Hongkongban lépett piacra a Pony.ai és WeRide.
Richter: Washingtonba utazik Orbán Gábor is
Kovács László vezérigazgató-helyettes beszélt a negyedéves eredményekről, kilátásokról.
Vészjósló jel a befektetőknek: ha 10-ből 10 közgazdász egyetért, az nem jelent jót
Bemondták a profik, mibe érdemes befektetni 2026-ban.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Hogyan hat az amerikai techszektor az energiaátmenetre?
A technológiai óriások innovációval, energiahatékony MI-fejlesztésekkel és stratégiai beruházásokkal alakítják a tisztaenergia-piac jövőjét.
Az EU mesterséges intelligencia rendeletének végrehajtása Magyarországon
Október 31-én megjelent a Magyar Közlönyben az Európai Unió mesterséges intelligenciáról szóló rendeletének magyarországi végrehajtásáról szóló 2025. évi LXXV. törvény ("MI törvén
Lezárult egy korszak
2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz
"Már anyám is Pythonban kódol" - Az automatizáció, ami nem is létezik
Mindenki programozóvá vált, hiszen a ChatGPt lekódol nekünk mindent – persze, pont úgy, ahogy mindenki tolmáccsá vált a Google Translate-től. Az AI olyan forradalommal kecsegtet,... The pos
Lakásárak: rekordtempó Budapesten, komoly lendület vidéken
A magyar lakáspiac 2025 második felében izgalmas átalakuláson megy keresztül. Az MNB frissen közzétett lakásárindexe és a novemberi kamatstatisztika egyaránt megerősíti: Budapest és a nagyob
Forint a reflektorfényben, régiós devizák a kulisszák mögött
2025-ben a forint a régió sztárja, miközben a cseh korona, a lengyel zloty és a román lej vegyes képet mutat. Mit üzen ez az EUR/HUF pályáról és a hozamgörbékről? The post Forint a reflektor
Hetek óta milliók dolgoznak fizetés nélkül a világ egyik legfejlettebb országában
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Ráugrottak a cégek az alacsony kamatra - Mi történt?
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt a vendégünk.
Elfeledett adónemre vetett szemet a kormány: újra jön a reklámadó?
Váratlan emelés jöhet.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!