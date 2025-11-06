  • Megjelenítés
Váratlanul felvonult az ukrán határra 10 ezer észak-koreai katona – Végzetes veszélybe került Kijev?
Portfolio
10 ezer észak-koreai katona tartózkodik most az orosz-ukrán határvonal orosz oldalán – jelentette a dél-koreai Nemzeti Hírszerzési Szolgálat (NIS).

A KNDK harcosai „biztonsági feladatokat” látnak el, vagyis

védik az orosz határt egy potenciális ukrán offenzívával szemben.

Bár különféle közösségi portálokon lehet arról spekulációkat olvasni, hogy az ázsiai katonák Ukrajna elleni offenzívára készülnek, arról nincs információ, hogy Észak-Korea katonái be terveznének lépni az orosz támadás alatt álló ország területére. Moszkva és Phenjan közt védelmi paktum van érvényben - a KNDK a szerződés szerint Oroszország területére korlátozza katonai tevékenységét.

Ettől függetlenül a hír Ukrajna számára két szempontból is hátrányos:

  1. az orosz határ védelmét Észak-Korea tehermentesíti, így Moszkva több katonát tud a frontra küldeni,
  2. Kijev nem tud egy nagyobb, Oroszország területe elleni offenzívában gondolkodni.

A fegyveresek mellett észak-koreai munkások is Oroszországba mennek, akik a háborúban érintett régiók újjáépítésében és Kurszk megye aknamentesítésében vesznek majd részt.

Észak-Korea a segítségért cserébe üzemanyagot, élelmiszert és modern katonai technológiát kap Oroszországtól.

(UNN nyomán)

Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images

