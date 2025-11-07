  • Megjelenítés
A háború kezdete óta nem történt ilyen: összeomlott a legendás harckocsigyár termelése

Az Uralvagonzavod a munkaerő mintegy 10 százalékát készül leépíteni, és 2026 februárjáig felvételi stopot rendel el, miközben belső források szerint egyes részlegekben akár 50 százalékos vágás is jöhet - írta az United24.

Az orosz hadiipar zászlóshajójának számító, harckocsikat gyártó Uralvagonzavod nagyjából a munkaerőállomány 10 százalékának leépítését tervezi.

A vállalat 2026 februárjáig teljes felvételi stopot is bevezetett.

Ugyanakkor a dolgozóktól származó információk szerint az "optimalizálás" ennél jóval mélyebb lehet: egyes részlegekben az állomány akár 50 százaléka is eltűnhet.

Információink szerint a legtöbb részlegben a csökkentés mértéke elérheti a létszám 50 százalékát. Ennek következtében munkaképes, magasan képzett szakemberek is elveszítik az állásukat

– közölték UVZ-alkalmazottak egy orosz lapnak.

Egyelőre nem világos, pontosan mely részlegeket érintheti a leépítés. A találgatások a vállalat polgári üzletágára összpontosítanak.

A Militarnij november 6-i beszámolója szerint egy stratégiai jelentőségű védelmi vállalatnál meghozott ilyen döntés nagy valószínűséggel súlyos állami finanszírozási hiányra vagy a katonai megrendelések visszaesésére utal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

