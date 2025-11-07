  • Megjelenítés
A retegett diktátor bukása után is rémisztő dolgok történnek Szíriában: tucatnyian tűnnek el nyomtalanul
A retegett diktátor bukása után is rémisztő dolgok történnek Szíriában: tucatnyian tűnnek el nyomtalanul

Portfolio
Az ENSZ emberi jogi hivatala szerint idén közel 100 embert raboltak el Szíriában, és továbbra is érkeznek jelentések újabb eltűnésekről - jelentette a Reuters.

Az ENSZ emberi jogi hivatalának (OHCHR) szóvivője, Thameen Al-Keetan pénteken Genfben újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy tizenegy hónappal a korábbi szíriai kormány bukása után is aggasztó jelentéseket kapnak tucatnyi emberrablásról és eltűnésről.

Az OHCHR dokumentációja szerint

legalább 97 embert raboltak el 2024 januárja óta,

de a pontos szám megállapítása nehézségekbe ütközik. Ez a szám a megbuktatott Bassár el-Aszad elnök uralma alatt eltűnt több mint 100 000 ember mellett értendő.

Al-Keetan hozzátette, hogy néhány ember fenyegetésekkel szembesült, amiért az ENSZ-hez fordult.

Májusban a szíriai elnöki hivatal bejelentette, hogy Szíria igazságügyi és eltűnt személyekkel foglalkozó bizottságokat hoz létre az Aszad-család uralma alatt elkövetett bűncselekmények kivizsgálására.

