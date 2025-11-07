  • Megjelenítés
A Skynex megmutatta az igazi arcát: még a rettegett orosz rakéták sem menekülhetnek előle
A Skynex megmutatta az igazi arcát: még a rettegett orosz rakéták sem menekülhetnek előle

A Rheinmetall vezetője közölte, hogy Skynex légvédelmi rendszerük Ukrajnában nemcsak drónok, hanem H-101-es és Kalibr cirkálórakéták megsemmisítésére is képes – írja az Ukrinform.

Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a vállalat 2025 harmadik negyedéves eredményeit ismertető konferencián elmondta: a Skynex Ukrajnában nemcsak az orosz Sahed és Gerbera típusú drónokat, hanem a H–101 és a Kalibr cirkálórakétákat is le tudja lőni.

Ez igazolja a rendszer sokoldalúságát

– fogalmazott Papperger.

Az ukrán védelmi erők jelenleg hivatalosan két Skynex rendszerrel rendelkeznek, és 2025 végéig várhatóan további kettő érkezik.

Ukrajna több százmillió euró értékben rendelt a Rheinmetalltól önjáró Skyranger 35 rendszereket. A szállítások még az idei évben megkezdődnek, így a későbbiekben több légvédelmi eszköz is erősítheti az ukrán légtér védelmét.

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

