Árulással vádolják Németországban az AfD-t, áll a bál a Bundestagban
Árulással vádolják Németországban az AfD-t, áll a bál a Bundestagban

Fajsúlyos konfliktus okozott Németországban, hogy a radikális, oroszbarát politikáját nem titkoló Alternative für Deutchsland (AfD) párt Oroszországba készül, hogy részt vegyen a BRICS Europe Symposium nevű konferencián. A kormányzó kereszténydemokrata pártszövetség árulással vádolja az AfD-t, többen már javasolják a párt betiltását – számolt be a Handelsblatt.

A német CDU/CSU és az SPD vezető politikusai élesen bírálták több AfD-képviselő tervezett oroszországi útját, amelynek célja a Szocsiban tartott „BRICS Europe Symposium” konferencia.

A CSU főtitkára, Martin Huber hazaárulásnak nevezte a látogatást, az AfD-t pedig Moszkva szócsövének és biztonsági kockázatnak minősítette.

Roderich Kiesewetter (CDU) szerint a delegáció tudatosan válik az orosz hibrid hadviselés eszközévé, és indokoltnak tartja egy esetleges párttilalom előkészítését.

A konferencián várhatóan részt vesz Steffen Kotré és Rainer Rothfuß Bundestag-képviselő, Jörg Urban szászországi AfD-elnök és Hans Neuhoff EP-képviselő; a küldöttséget a Bundestag AfD-frakciója finanszírozza. Felmerült egy találkozó Dmitrij Medvegyevvel, de az AfD ezt tagadta.

A párt szerint a látogatás a kommunikációs csatornák fenntartását szolgálja, és „német érdekeket” képvisel, például az olcsó energia biztosítását és a „béke­diplomáciát”.

SPD-s külpolitikusok szerint a látogatás valójában Moszkva álláspontjának erősítését célozza, nem pedig a békés rendezést. A kritikusok arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország tudatosan épít kapcsolatokat nyugati pártokkal, így az AfD-vel is, hogy gyengítse a német és európai támogatást Ukrajna iránt.

A Bundestagban több CDU-képviselő biztonsági kockázatot emlegetett, és „oroszbarát alvósejtet” említett a párton belül, ami miatt az AfD teljes betiltását is indokoltnak látják.

Az AfD elutasítja a vádakat, politikai hisztériának és figyelemelterelésnek nevezve az ügyet. A párt a szankciók feloldását sürgeti, és bírálja a német koalíciós kormányt az energiaárak és a migráció kezeléséért. Az elmúlt hónapokban az AfD külpolitikai aktivitása érezhetően nőtt: részben amerikai republikánus körökkel épít kapcsolatot, többek között a Trump-stábhoz kötődő szereplőkkel.

