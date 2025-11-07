Asztalra csap az EU, véget vetne a hibrid háború legaljasabb műveleteinek

Egy kiszivárgott dokumentum szerint a központ az EU-n belüli és a csatlakozni kívánó országok szakértőit fogja össze, hogy visszaszorítsa a külföldi információs manipulációt és beavatkozást. A kezdeményezés Ursula von der Leyen "demokrácia-pajzs" programjának központi eleme, amelyet a bizottsági elnök a 2024-es európai választások előtt, újraválasztási kampánya részeként hirdetett meg. A Demokratikus Reziliencia Európai Központjának ötletét von der Leyen először szeptemberben, az EP-képviselők előtt jelentette be. A november 12-én nyilvánosságra hozandó dokumentum további részleteket rögzít, köztük azt is, hol látja a Bizottság a legnagyobb kockázatokat.
A tervezet szerint Oroszország az ukrajnai agressziós háború mellett fokozza a hibrid támadásokat, és befolyásszerző hadjáratot folytat Európa ellen,
például félrevezető narratívák terjesztésével – gyakran történelmi tények manipulálásával vagy meghamisításával – igyekszik aláásni a demokratikus intézményekbe vetett bizalmat. Az EU külügyi szolgálata több tucat, Oroszországhoz köthető dezinformációs és információs manipulációs esetet azonosított, köztük a Doppelgänger-kampányt az európai választások előtt, amikor ismert médiumokra megtévesztően hasonlító weboldalakon jelentek meg Nyugat-ellenes üzenetek.
A kampány során olyan, valós lapokat utánzó oldalak terjesztettek álhíreket, mint a Die Welt, a Le Point, a La Stampa vagy a Polskie Radio. A cikkeket széles körben promotálták a közösségi médiában, politikusok hiteltelenítésére, valamint az Ukrajnának és az ukrán menekülteknek nyújtott kormányzati támogatás aláásására.
A dokumentum Kínát is dezinformációs kockázatként azonosítja.
A jelentés szerint Peking magáncégeket és influenszereket használ arra, hogy a kínai politikai érdekeket szolgáló tartalmakat gyártson és terjesszen. 2024-ben a Citizen Lab kutatói 123, Kínából működtetett weboldalt tártak fel, amelyek
híroldalnak álcázva 30 európai, ázsiai és latin-amerikai országban terjesztettek Peking-párti félretájékoztatást.
A külföldi befolyásolás súlyosságát jelzi, hogy Románia az EU-ban elsőként érvénytelenített egy választást, miután nyilvánosságra hozott hírszerzési információk egy feltételezett orosz műveletre utaltak. A jelentések szerint jelentős kibertámadások érték a választási IT-rendszert, és a közösségi médiában is manipulálták a közvéleményt a "győztes" ultranacionalista jelölt javára.
Az EU-tagjelölt Moldovában a hatóságok szintén orosz beavatkozást észleltek a közelmúltbeli választásokon, beleértve kiterjedt szavazatvásárlási és propaganda-akciókat.
A tervezett központ az uniós intézmények és tagállamok információmegosztási és korai előrejelzési csomópontja lenne, és a lakossági tudatosságot is növelné a külföldi kormányok információs manipulációs kísérleteiről. A részvétel önkéntes az EU-tagállamok és a csatlakozni kívánó országok számára, a Bizottság pedig "hasonlóan gondolkodó partnerek" csatlakozását is elképzelhetőnek tartja, ami az Egyesült Királyság bevonását is felveti.
A "demokrácia-pajzs" további elemei közé tartozik egy független tényellenőrző hálózat felállítása a félretájékoztatás elleni védekezésre – különösen választási időszakokban, egészségügyi vészhelyzetekben vagy természeti katasztrófák idején.
Brüsszel emellett egy önkéntes online influenszerhálózatot is támogatna, amely az uniós demokratikus és internetszabályok ismertségét növelné.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
