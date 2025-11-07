  • Megjelenítés
Bedurvult Donald Trump katonai akciója: már 70 ember életét vesztette
Bedurvult Donald Trump katonai akciója: már 70 ember életét vesztette

MTI
Három ember meghalt egy újabb amerikai hajótámadásban a Karib-tengeren, amelynek célpontja egy kábítószer-csempészettel vádolt hajó volt – jelentette be szerdán Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

A támadás nemzetközi vizeken történt, és

"egy terrorista szervezet által üzemeltetett hajót" vett célba

– közölte a vezető, aki az X közösségi oldalon közzétett egy légi felvételt a támadásról.

Az Egyesült Államok szeptember eleje óta rendszeresen hajt végre légitámadásokat a Csendes-óceánon és főként a Karib-tengeren olyan hajók ellen, amelyeket kábítószer-kereskedőknek tulajdonítanak.

A mostani támadással a csapások halálos áldozatainak száma elérte a hetvenet.

Donald Trump kormánya összesen 18 hajó megsemmisítését jelentette be, anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna a legénység és a kábítószer-kereskedelem közötti kapcsolatra.

Az amerikai szenátus republikánus képviselői csütörtökön elutasítottak egy határozatot, amely megakadályozta volna Donald Trump elnököt abban, hogy a kongresszus jóváhagyása nélkül támadást indítson Venezuela ellen. Mindez egy nappal azután történt, hogy a kormány tisztviselői közölték a törvényhozókkal, hogy Washington jelenleg nem tervez támadást venezuelai terület ellen. A szenátus 51-49 arányban, nagyrészt pártvonalak mentén szavazott.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

