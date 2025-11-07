Bejelentette Donald Trump: sikerült megszorongatni Putyint - Hatalmas pofont kapott az orosz gazdaság

Bejelentést tett csütörtök este Donald Trump amerikai elnök az orosz szankciók hatékonyságáról és az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatos fejleményekről.

Az amerikai elnök a Fehér Házból beszélt, miután közép-ázsiai vezetőkkel tárgyalt. Az egyik téma az orosz-ukrán háború és az Oroszországra kihelyezett gazdasági szankciók hatása volt.

Trump elnök úgy látja: „számottevően visszaesett” az orosz olajexport, miután az ország legfontosabb olajipari vállalataira szankciókat helyezett ki.

Ki tudom jelenteni, hogy az orosz export számottevően visszaesett. Csak annyit szeretnénk, ha a háborúnak vége lenne. Rengeteg ember meghal. Rengeteg orosz katona meghal. Azt gondoljuk, hogy hamarosan észhez térnek és megcsinálják ezt – leállítják a háborút”

– fogalmazott az amerikai elnök az UNN cikke szerint.

Az Egyesült Államok október 22-én helyezett ki szankciókat az orosz Rosznyeft és Lukoil vállalatokra. Vlagyimir Putyin orosz elnök ezt „barátságtalan” lépésnek nevezte, de azt állította, hogy nem lesz ennek számottevő hatása az orosz gazdaság állapotára nézve. Az orosz olaj legnagyobb vásárlói, Kína és India az elmúlt hetekben szinte teljesen leállították a nyersanyag importját, amerikai nyomásra. Az orosz hadiipar egyik elsődleges bevételi forrása az energiahordozók értékesítéséből származik.

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/Bloomberg via Getty Images