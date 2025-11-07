Bejelentették az oroszok: bekerítettek egy teljes ukrán várost, katlanban ragadtak a csapatok

Oroszpárti térképkészítők jelentése szerint a Pokrovszk ikervárosának számító Mirnohradot bekerítették az orosz csapatok. Most azonban hasonló híreket közölnek ukrán és független források is.

Oroszország már korábban bejelentette, hogy majdnem teljesen elfoglalta Pokrovszkot, és ezzel bekerítette a tőle keletre található Mirnohradot. Az oroszpártiként ismert KalibratedMaps csoport pedig közzétett egy képet arról, hogy néz ki jelenleg a „frontvonal”, miután orosz csapatok jelenlétét jelentették Rivne környékén. (Rivne az utolsó összekötő kapocs az ukrán magterületek és a Pokrovszk-Mirnohrad katlan között).

Russian forces have entered the warehouses south of Rivne. pic.twitter.com/akr8a8eGUT https://t.co/akr8a8eGUT — KalibratedMaps (@Kalibrated_Maps) November 6, 2025

Julian Röpcke független német OSINT-elemző is hasonló térképet tett közzé, két fontos eltéréssel: A Rivnétől északra található utat, valamint Pokrovszk központját még ukránnak jelölte.

Julija Kirijenko, ukrán újságíró saját térképén is megerősítette, hogy

orosz jelenlétet tapasztaltak a Minrohrad felé vezető út több pontján is.

Yulia Kyrienko says that Russian forces have been detected in Rivne and the other marked areas in northeast Pokrovsk/between Pokrovsk and Myrnohrad.https://t.co/k8wHauSRJ1 https://t.co/7iEPggkFF7 pic.twitter.com/Posby3WmvA https://t.co/k8wHauSRJ1 — Rob Lee (@RALee85) November 7, 2025

Hozzátette: az ukrán vezérkar nem szereti, ha Pokrovszk bekerítéséről beszélnek, de a katonák ezt állítják a helyszínen. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a helyzet sokkal bonyolultabb, mintsem frontvonalakat lehetne felrajzolni térképekre. A frontvonalak ugyanis „városrészek és szomszédos házak között húzódnak”, nincsenek egyértelműen ide vagy oda tartozó területek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images