Berobbantak a nukleáris tesztek, újabb kubai rakétaválság felé sodródik a világ? - Megszólalt a volt tábornok
Berobbantak a nukleáris tesztek, újabb kubai rakétaválság felé sodródik a világ? - Megszólalt a volt tábornok

Az amerikai–orosz üzengetések és egyeztetések a nukleáris fegyverek esetleges bevetéséről csupán elméleti jellegűek - jelentette ki Rolf Wagner nyugállományú Bundeswehr-tábornok az Ukrinformnak.

Wagner az Ukrinformnak adott kommentárjában hangsúlyozta: bár Washington és Moszkva folyamatosan tárgyal a nukleáris fegyverek lehetséges alkalmazásáról, ezek a megbeszélések csak elméleti síkon zajlanak.

A helyzet így nem hasonlítható a kubai rakétaválsághoz, annak közelében sincs.

Értékelése szerint a most zajló nukleáris retorika elsősorban politikai eszköz, amely nyomásgyakorlásra szolgál és bizonytalanságot kelt az érintett felek körében. Úgy véli, Vlagyimir Putyin célja leginkább a NATO megosztása, valamint félelem és bizonytalanság szítása egyes európai tagállamok lakosságában. Hozzátette: magának Putyinnak is együtt kell élnie ezzel a bizonytalansággal, ezért a NATO-tagoknak jelenleg nincs okuk komoly aggodalomra.

Wagner megerősítette, hogy az elmúlt hetekben a NATO napirendre vette bizonyos eljárások lehetséges felülvizsgálatát, és nemrég gyakorlatokat is tartottak ezek újbóli begyakorlására. Emlékeztetett: Németország – valamennyi szövetségeshez hasonlóan – az integrált szövetségi nukleáris védőernyőre támaszkodik, és meggyőződése, hogy az Egyesült Államok továbbra is eleget tesz európai kötelezettségvállalásainak.

