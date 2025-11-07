Budapesti békecsúcs: bejelentést tett a Kreml, megválaszolták az egyik legfontosabb kérdést

Újságírók kérdezték ma Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt arról, hogy megvalósulhat-e még idén a budapesti Trump-Putyin békecsúcs – az orosz sajtófőnök válaszolt is a kérdésre nyilvánosság előtt.

Donald Trump amerikai elnök néhány hete úgy döntött: (egyelőre) inkább nem találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mert úgy látja, nincs értelme a további egyeztetéseknek, hiszen Oroszország nem akarja valójában lezárni a háborút, majd gazdasági szankciókat helyezett ki az orosz energiaszektorra.

Ez nem jelenti azt, hogy biztosan nem lesz Budapesten Trump-Putyin csúcs, Oroszország egy ideig azt kommunikálta, hogy ők arra számítanak, hogy a közeljövőben folytatódni fog a találkozó előkészítése.

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt most megkérdezték, mi a budapesti békecsúcs előkészítésének állapota, várható-e, hogy a rendezvény még idén megvalósul.

Egy bizonyos ponton szükséges lesz a találkozó mindkét oldalnak. Oroszország viszont többször is azt mondta: gondos előkészítésre van szükség. Ebben az amerikai kollégáink is egyetértenek”

– mondta Peszkov.

Magyarul: a Kreml továbbra sem gondolja veszett ügynek a békecsúcsot, viszont nem tudják megmondani, a találkozó végeredményében mikor valósulhat meg, megvalósulhat-e a közeljövőben.

A békecsúcs alighanem fontos téma lesz a mai találkozón Trump és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között is, az eseményeket ebben a cikkben követjük nyomon:

Címlapkép forrása: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images