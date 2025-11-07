  • Megjelenítés
Incidens történt: ballisztikus rakéta csapódott be Japán kizárólagos gazdasági övezetébe
Globál

Incidens történt: ballisztikus rakéta csapódott be Japán kizárólagos gazdasági övezetébe

MTI
Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát indított keleti partjaitól a tenger felé - közölte pénteken a dél-koreai hadsereg.

A japán kormány szintén beszámolt arról, hogy Észak-Korea egy ballisztikus rakétát indított, amely

valószínűleg Japán kizárólagos gazdasági övezetén kívül csapódott be.

Takaicsi Szanae japán kormányfő szerint nincs megerősített jelentés károkról.

Észak-Korea a múlt hónapban több rövid hatótávolságú rakétát indított.

Még több Globál

Ukrajna nem adja fel: Tomahawkokat kérnek Amerikától, hatalmas áttörést remélnek

Orbán Viktor Amerikából jelentkezik be

Halálos szorításba került Pokrovszk, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken

Az ENSZ határozatai tiltják Észak-Koreának, hogy bármilyen hatótávolságú ballisztikus rakétát indítson vagy akár csak teszteljen. Ezek általában föld-föld rakéták, amelyek nukleáris robbanófejjel is felszerelhetők. Phenjan az elmúlt években jelentősen megnövelte rakétakísérletei számát.

Kapcsolódó cikkünk

A sötét diktatúra több ezer katonája tűnt fel az ukrán határnál, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Eljött a fordulat: kulcsfontosságú területen előzte meg a NATO az oroszokat, hosszútávú konfliktusra kell készülni

Aszódi Attila: Nagy lehetőség áll Magyarország előtt Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján - A mini atomerőművek a középpontban

Címlapkép forrása: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Felszólítást kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!
Újabb szintet ostromol a forint
Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility