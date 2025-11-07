Iszonyatos fegyverkezés az USA-ban, temérdek drónt vesz a hadsereg

Daniel Driscoll, az amerikai hadsereg vezetője a Reutersnek elmondta, hogy a következő két-három évben legalább egymillió drónt vásárolnának. Ezt követően évente félmilliótól akár több millió darabig terjedhet a beszerzések száma.

Elismerte, hogy ez nagy ugrás, hiszen jelenleg évente körülbelül 50 ezer drónt szerez be a hadsereg.

"Nagy falat, de megoldható feladat" – fogalmazott.

Driscoll telefonon nyilatkozott, miközben a Picatinny Arsenal bázison tett látogatást. Olyan kísérletekről tájékozódott, mint a drónokat hálóval befogó "net round" megoldások, új robbanóanyagok, valamint fegyverrendszerekbe integrált elektromágneses eszközök.

Driscoll és a bázis parancsnoka, John Reim vezérőrnagy arról beszéltek, hogy az Egyesült Államok Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának tanulságait vonja le, amelyet példátlan léptékű drónbevetések jellemeznek.

A kisméretű, olcsó drónok a konfliktus egyik leghatékonyabb fegyverének bizonyultak,

miközben a front közelében a sűrűn telepített légvédelem miatt a hagyományos harci repülőgépek ritkán jelennek meg.

Driscoll szerint Ukrajna és Oroszország egyenként nagyjából évi 4 millió drónt gyárt, Kína pedig feltehetően ennek több mint a kétszeresét is elő tudja állítani. Elsődleges célja, hogy az Egyesült Államok olyan helyzetbe kerüljön, amelyben bármilyen jövőbeli háború esetére elegendő drónt képes előállítani. Ezt a belföldi termelés ösztönzésével érné el, a kefenélküli motoroktól és szenzoroktól az akkumulátorokon és áramköri lapokon át. E területek jelentős részét ma Kína uralja.

Arra számítunk, hogy a következő két-három évben legalább egymillió drónt vásárolunk

– mondta Driscoll. Hozzátette: "Várakozásunk szerint egy-két éven belül látni fogjuk, képesek vagyunk-e egy konfliktus pillanatában elég robusztus, kellően mély ellátási láncot aktiválni ahhoz, hogy annyi drónt gyártsunk, amennyire szükség lesz."

Driscoll hangsúlyozta, hogy alapvetően meg akarja változtatni, ahogyan a hadsereg a drónokra tekint: inkább eldobható lőszerként kezelné őket, nem pedig "exkluzív", különleges eszközként.

