Kibukott: a világ legsötétebb diktatúrája háborúba indult volna az ősellensége ellen
A dél-koreai védelmi hírszerzés jelentése szerint a hadsereg drónjai tavaly október 3-án, 6-án és 9-én is megsértették Észak-Korea légterét, aminek következtében Phenjan valóban háborúra készült Dél-Korea ellen. - számolt be a South China Morning Post.

Egy szerdai, zárt ajtók mögötti parlamenti tájékoztatón a Védelmi Hírszerzési Ügynökség (DIA) közölte, hogy

dél-koreai katonai drónok október 3-án, 6-án és 9-én behatoltak az északi légtérbe.

Mindez hetekkel azelőtt történt, hogy Jun Szog-jol akkori dél-koreai elnök tavaly decemberben statáriumot hirdetett. A híresztelések szerint a dél-koreai katonai lépések részei voltak annak a tervnek, hogy az elnök a nemzetbiztonsági helyzet mesterséges elmérgesítésével egy alkotmányellenes puccsot hajtson végre.

Park Szun Von, a kormányzó Koreai Demokrata Párt képviselője a tájékoztatón elhangzottakra hivatkozva azt mondta: a repülések hivatalos felderítő művelet részei voltak. Ezeket az Egyesített Vezérkar alá tartozó, magas rangú parancsnokok felügyelték.

Phenjan gyorsan reagált a légtérsértésekre. Október 11-én az észak-koreai külügyminisztérium közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott: Dél-Korea, "a legellenségesebb, legrosszindulatúbb és gazember állam" súlyos politikai és katonai provokációt követett el, amikor drónokat juttatott be Phenjan fölé, és "Észak-Korea-ellenes röplapokat szórt".

Másnap Kim Jo Dzsong, Kim Dzsongun befolyásos húga "rettenetes katasztrófát" helyezett kilátásba, ha Szöul folytatja katonai lépéseit.

Október 13-án az észak-koreai védelmi minisztérium közölte, hogy minden forgatókönyvre, így fegyveres konfliktusra is felkészülést rendelt el. Erre reagálva a dél-koreai DIA utasította az alárendelt egységeket, hogy gyűjtsenek információkat az északi közvélekedésről. A törvényhozóknak átadott értékelés szerint az észak-koreai lakosság körében jelentős felindulás volt tapasztalható,

a rezsim pedig háborús felkészülési üzemmódra váltott.

A dél-koreai hadsereg kezdetben tagadta, hogy drónműveletek történtek. Később az Egyesített Vezérkar már azt közölte, hogy "sem megerősíteni, sem cáfolni" nem tudja a vádakat, ugyanakkor arra kérte Phenjant, hogy "ne cselekedjen elhamarkodottan".

Ennek ellenére, a DIA jelentése szerint Szöul a történtek után is folytatta a felderítést, többek között Apache helikopterekkel a két Korea közti demilitarizált zóna közelében, valamint legalább öt további drónbevetéssel.

Felmerült a gyanú, hogy Jun személyesen rendelte el a drónincidenseket,

hogy észak-koreai katonai reakciót provokáljon, és ezzel ürügyet teremtsen a statárium kihirdetésére.

Júliusban a különleges ügyészek közölték: titkos hangfelvételekhez jutottak, amelyeken magas rangú tisztek idézik Kim Dzsongde drónműveleti parancsnokot, aki szerint a bevetéseket "V" adta ki – feltehetően a volt elnökre utalva. A felvételek arra is utaltak, hogy a drónokat szándékosan úgy reptették, hogy Phenjan radarja észlelje őket, "hogy felkavarják az állóvizet". Állítólag

Amikor az északiak dühös fenyegetésekkel reagáltak, a VIP és a miniszter tapsolt. Annyira elégedettek voltak, hogy a parancsnok megint elrendelte.

Címlapkép forrása: Shutterstock

