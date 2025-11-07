  • Megjelenítés
Kőkemény lépés Törökországtól: elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu ellen
Globál

Kőkemény lépés Törökországtól: elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu ellen

MTI
Törökország elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu és más izraeli vezetők ellen "népirtás" vádjával.

Elfogatóparancsot adott ki a török igazságszolgáltatás pénteken Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és több kormánytag - közöttük Jiszráel Kac védelmi és Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter - ellen "népirtás" vádjával - jelentette be az isztambuli főügyészség.

"Az elfogatóparancs harminchét gyanúsítottat érint"

- tették hozzá a közleményben, megemlítve még Éjal Zamir vezérkari főnököt, de a teljes listát nem tették közzé.

Az isztambuli ügyészség elítélte "az Izrael állam által a Gázai övezetben rendszerszerűen elkövetett népirtást és emberiesség elleni bűncselekményeket".

Még több Globál

Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Súlyos jelentés: tömegével menekülnek az ukrán katonák a frontvonalról

Bejelentették az oroszok: bekerítettek egy teljes ukrán várost, katlanban ragadtak a csapatok

Kitértek a Törökország által épített, Gázai övezeti Török-palesztin Barátság Kórházára is, amelyre márciusban az izraeli hadsereg csapást mért arra hivatkozva, hogy a Hamász iszlamista palesztin szervezet fegyvereseinek a támaszpontja.

Törökország, egyike a Hamász Izrael elleni 2023. október 7-i terrortámadása után Gázában elindított hadműveletek leghevesebb bírálóinak, tavaly már csatlakozott egy Izrael elleni beadványhoz, amelyet a Dél-afrikai Köztársaság nyújtott be a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC).

Kapcsolódó cikkünk

Megkapta Donald Trump a javaslatot: ideje lebombázni az oroszbarát diktátort

Amerikai börtönből szabadult az Al-Kaida egykori terrorvezére, most Donald Trumppal ráz kezet – Mégis kicsoda Ahmed al-Saraa?

Az izraeli külügyminiszter az orosz nagykövettel tárgyalt

Amerika ősellensége segít Iránnak a rettegett fegyver megépítésében? - Kiadták az aggasztó figyelmeztetést

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

