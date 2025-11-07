Lavina söpörhet végig Washingtonon: történelmi bejelentést tett a Kongresszus ikonikus vezetője

A 85 éves Pelosi közölte,

jelenlegi mandátumának lejártával, 2027 januárjától nyugdíjba vonul.

Valóban szívesen hallattam az önök hangját a Kongresszusban

- mondta a politikus a közösségi portálokon közzétett, az általa 1987 óta képviselt San Francisco lakosaihoz címzett videóban.

Az elképesztő törvényhozási stratégaként és taktikus hatalmi brókerként számon tartott Pelosit 2007-ben választották először az alsóház elnökévé, és első nőként töltötte be a pozíciót. 2011-ig tartó első házelnöksége alatt erősen ellenezte az iraki háborút, és nagy szerepe volt Barack Obama egészségügyi reformjának (Obamacare) 2010-es elfogadtatásában.

Második házelnöksége (2019-2023) idején Joe Biden infrastruktúra-fejlesztési programjának törvénybe iktatásában, illetve Donald Trump kétszeres alkotmányos vádeljárás alá vonásában (impeachment) játszott főszerepet. Kritikusai rendszerint bennfentes kereskedéssel vádolták, Pelosi később támogatását fejezte ki egy, a politikusok tőzsdei ügyleteit tiltó törvényjavaslat mellett.

A volt házelnök, aki 2023-ban már átadta Hakeem Jeffriesnek a demokrata frakció vezetését, tavaly befolyásos tényező volt Joe Biden utolsó pillanatos visszalépésre kényszerítésében is, és Kamala Harris alelnök automatikus jelölése helyett a háttérben egy "mini előválasztás" mellett foglalt állást.

A republikánus párti elnök, Donald Trump a lemondás hírére reagálva "rettenetes nőnek" nevezte Pelosit, aki "rossz munkát végzett".

Úgy vélem, a visszavonulásával nagy szolgálatot tesz a nemzetnek

- idézi az MTI az elnök szavait.

Gyakran mondtam, hogy Nancy Pelosi az amerikai történelem legjobb házelnöke volt – ezért is adományoztam neki a Elnöki Szabadság-érdemrendet. [...] Élete nagy részét ennek az országnak szentelte, és Amerika mindig hálás lesz neki ezért

- reagált a hírre Joe Biden, akinek tudósítások szerint tavaly megromlott a kapcsolata Pelosival, miután visszaléptették az elnökjelöltségtől.

Lavina indulhat

A volt házelnök azon idős demokraták egyike volt, akiknek jóval fiatalabb kihívókkal kellett (volna) szembenéznie a jövő évi előválasztáson.

A progresszív techcégvezető, Saikat Chakrabarti, aki korábban Alexandria Ocasio-Cortez kabinetfőnöke volt, és Scott Wiener állami törvényhozó már Pelosi bejelentése előtt elindultak ellene San Franciscó-i körzetében. Egyébként felröppentek hírek, miszerint Pelosi lánya, Christine szintén ringbe szállhat anyja mandátumáért - írja a Guardian.

Az Axios szerint Pelosi visszavonulását több előválasztási induló is arra használta, hogy generációváltásra szólítson fel a Demokrata Párton belül, nyomást gyakorolva a hivatalban lévő idősebb párttársukra.

Források szerint a marylandi Steny Hoyer, Pelosi egykori második embere szintén visszavonulhat, és már utódját keresi. Hoyer, aki tavaly stroke-ot szenvedett, több előválasztási kihívóval is rendelkezik.

Egy név nélkül nyilatkozó rangidős demokrata ugyanakkor az Axiosnak elmondta: "nem mindenki" fogja követni Pelosi példáját. Szerinte a házelnök visszavonulása "várható" volt, de "másokat sok egyéb tényező" befolyásol.

Pelosi bejelentése néhány nappal azután érkezett, hogy a 69 éves Chuy García szintén elállt az újraválasztástól – ellentmondásos módon épp úgy időzítve, hogy 41 éves kabinetfőnöke, Patty Garcia egyedüli jelöltként indulhasson a demokrata előválasztáson illinois-i körzetében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images