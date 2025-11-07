Megszólalt a Kreml esküdt ellensége: a Nyugat elszalasztotta a nagy lehetőséget Putyin legyőzésére, már csak egyetlen dologban bízhat

Hodorkovszkij a Jukosz olajvállalat vezetőjeként egykor Oroszország leggazdagabb embere volt, azonban Vlagyimir Putyin első elnöksége alatt, 2003-ban őrizetbe vették, majd elítélték, és csak 2013-ban, elnöki kegyelemmel szabadulhatott a börtönből. Ezt követően Nyugat-Európában telepedett le, és a Putyin-rezsim egyik vezető orosz kritikusának számít.

Hodorkovszkij egy e héten tartott brüsszeli privát megbeszélésen azt mondta, bárhogy is végződjék az ukrajnai háború, Oroszország és a Nyugat között hosszabb távon fennmarad a rossz viszony.

Arra számíthatunk, hogy egyfajta hidegháború lesz legalább tíz évig

– fogalmazott az üzletember. Szerinte ebben az időben csak az rettentheti el Putyint egy potenciális, Európa elleni agressziótól, ha a Nyugat hiteles katonai fenyegetést tud felmutatni.

A jelenleg Londonban élő Hodorkovszkij szerint a nyugati szankciók nincsenek komoly hatással a Kremlre.

Valamennyi nyomást gyakorolnak az orosz gazdaságra, de semmi drámait

– mondta az egykori oligarcha.

Hodorkovszkij azt is kétségbe vonta, hogy az orosz olajlétesítményeket érő ukrán dróncsapások meg tudják bénítani a Kreml háborús gépezetét.

Még a legerősebb drón, még egy Tomahawk rakéta is legfeljebb két hektárt képes eltalálni. Egy tipikus szibériai létesítmény jellemzően 1500 hektáron terül el. Az okozott kár olyan, mintha valaki lábára lépnénk

– fogalmazott.

Hodorkovszkij szerint Putyin hatalmát reálisan az ukrajnai háború első két éve alatt lehetett volna megtörni, ha Oroszország akkor vereséget szenved. Ez az időablak azonban bezárult.

Az orosz elnök életkorára (73 év) utalva ugyanakkor azt mondta, orosz „hagyomány”, hogy a „diktátorok” 70 és 80 éves kor között távoznak az élők sorából, vagyis Hodorkovszkij szerint a Nyugat már csak ebben bízhat.

Címlapkép forrása: Johannes Simon/Getty Images