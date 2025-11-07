Megszólalt Volodimir Zelenszkij is Orbán Viktor washingtoni útjáról

Az Ukrinform beszámolója szerint az ukrán elnök legfrissebb sajtótájékoztatón kijelentette: a magyar miniszterelnök nem tudja megállítani Ukrajna EU felé vezető útját, és az ilyen kísérletek csupán Moszkva retorikáját szolgálják.
Zelenszkij azt is állította, hogy Orbán Viktor azon dolgozik, hogy Donald Trump Magyarországon találkozzon Vlagyimir Putyinnal.
Ha bármilyen találkozó – bárhol is legyen – tűzszünethez és a háború befejezéséhez vezet, Ukrajna támogatni fogja. De ha az ilyen egyeztetések kizárólag Orbán választási tűzijátékát szolgálják, és nincs kézzelfogható eredményük, azt nem tudjuk támogatni
– fogalmazott. Hozzátette: Ukrajna bármely lehetséges helyszínt elfogad, kivéve Oroszországot és Fehéroroszországot, és onnantól minden az eredménytől függ.
Az ukrén elnök biztosra veszi, hogy a szombati Orbán-Trump csúcstalálkozón energetikai ügyek is napirendre kerülnek, különösen az orosz vállalatok elleni szankciók. Kijelentette, hogy mindenki érti a washingtoni szankciók következményeit, és a magyar miniszterelnök különleges bánásmódért folyamodik a Fehér Házhoz. Elmondta azt is, Ukrajna nem támogatja a felmentések osztogatását.
Nem engedhetjük, hogy az oroszok az energián nyerészkedjenek. Meg fogjuk találni a módját, hogy az orosz olaj eltűnjön Európából, és jó, hogy az Egyesült Államok is érdekelt ebben
– tette hozzá.
Zelenszkij szerint a budapesti–washingtoni egyeztetéseken a magyar fél azt is hangoztatni fogja, hogy Putyin véget akar vetni a háborúnak.
A magyar miniszterelnök retorikája nem különbözik az oroszétól. Azt fogja mondani, hogy Ukrajna veszít. Ez így lényegében Oroszország élő üzenetszolgálata az Egyesült Államokban
– fogalmazott az ukrán elnök.
Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának nincs kifogása sem Magyarországgal, sem a magyarokkal szemben, és hálás a magyar népnek. Ugyanakkor úgy gondolja, nem maradhat néma, amikor egy szomszédos ország vezetése segíti az orosz propaganda terjesztését.
Nem teszünk semmit a magyar emberek ellen, és hálásak vagyunk nekik. A magyar vezető ellen sem teszünk semmit, de nem viselkedhetünk egyszerűen, amikor ilyeneket mondanak rólunk, Méltóságunkat, szabadságunkat és függetlenségünket védjük
– tette hozzá.
Úgy vélte, a magyar kormányfőnek nem "az Ukrajna elleni gyűlöletre", hanem a konstruktív kapcsolatokra és a közös európai gazdaság fejlesztésére kellene összpontosítania.
Zelenszkij kiemelte, hogy semmilyen politikai manipuláció vagy személyes érdek nem befolyásolhatja Ukrajna európai irányát. Szerinte senki sem tudja letéríteni az országot az Európa felé vezető útról. Úgy látja, Orbán Viktor legfeljebb próbálhatja késleltetni a folyamatot, de sem ő, sem Oroszország nem fogja megállítani.
Címlapkép forrása: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images
