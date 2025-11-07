  • Megjelenítés
Megy a kardcsörtetés Donald Trump szomszédjában: egyszerűen kitiltották az országból az
Megy a kardcsörtetés Donald Trump szomszédjában: egyszerűen kitiltották az országból az "ellenséges" elnököt

A Peru és Mexikó között kirobbant diplomáciai válság csütörtökön tovább súlyosbodott azzal, hogy a perui parlament nemkívánatos személlyé nyilvánította Claudia Sheinbaum mexikói elnököt (címlapképünkön) az ország belügyeibe történt "elfogadhatatlan beavatkozás" miatt.

A jobboldali pártok által benyújtott indítvány szerint a mexikói vezető 2024 októberében történt hatalomra kerülése óta

ellenséges magatartást tanúsít Peru iránt.

Az indítványt 63 szavazattal és 33 ellenszavazattal fogadták el.

Peru hétfőn megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval, miután az észak-amerikai ország menedékjogot adott Betssy Chavez volt perui miniszterelnöknek, akit az exelnök Pedro Castillo 2022. decemberi sikertelen puccsáért üldöznek. A politikus hétfő óta a mexikói nagykövetség limai rezidenciáján tartózkodik.

Egyértelműen megállapítást nyert, hogy a (mexikói) elnökasszony nemcsak nyilatkozataival és kijelentéseivel, amelyek sértik a perui nemzetet, hanem a Betssy Chavez asszonynak megadott menedékjoggal is beavatkozik a perui belügyekbe

- jelentette ki Fernando Rospigliosi, a Kongresszus elnöke, a jobboldali Fuerza Popular párt tagja.

Mexikó semmilyen formában nem avatkozott be Peru belügyeibe

- reagált a történtekre a mexikói külügyminisztérium egy közleményben.

Peru és Mexikó között a kapcsolatok romlása 2022 decemberében, Pedro Castillo perui elnök leváltása után kezdődött, amikor az akkori mexikói államfő, Andrés Manuel Lopez Obrador menedéket adott a perui exelnök feleségének és gyermekeinek.

Azóta a mexikói kormány nem ismeri el a perui hatóságokat, és mindkét ország visszahívta nagykövetét.

A politikai válság ellenére a két ország továbbra is fenntartotta kétoldalú kereskedelmi kapcsolatait.

Betssy Chavez 2025 márciusa óta, Pedro Castillóval együtt bíróság előtt állt, lázadással vádolták meg. Az ügyészség 25 év börtönbüntetést kér rá, mert kormányfőként részt vett Pedro Castillo tervében. Chavez eddig szabadlábon volt, míg Castillo 2022 decembere óta előzetes letartóztatásban van.

Három évvel ezelőtt, 2022. december 7-én Pedro Castillo televíziós üzenetben jelentette be döntését, hogy feloszlatja a parlamentet és összehívja az alkotmányozó nemzetgyűlést. Azon a napon vádemelés indult ellene korrupció gyanújával. A hadsereg támogatásától megfosztva végül a parlament felmentette tisztségéből az államfőt, majd a hatóságok őrizetbe vették, amikor családjával a mexikói nagykövetségre tartott Limában. Felesége és két gyermeke azóta Mexikóban él száműzetésben.

Mindeközben Claudia Sheinbaum, Mexikó első női elnöke egyébként közölte,

feljelentést tett a férfi ellen, aki kedden megfogdosta őt a fővárosban, és megpróbálta megcsókolni az utcán.

Ha ez megtörténik az elnökkel, mire számíthat az összes fiatal nő az országban. [...] Egyetlen férfinak sincs joga egy nő magánszféráját megsérteni

- hangsúlyozta Sheinbaum, aki szerint a férfi ittasnak tűnt. Az incidens ugyanakkor Sheinbaum személyes biztonságával kapcsolatos kérdéseket is felvetett. Elődjéhez, Andrés Manuel López Obradorhoz hasonlóan Sheinbaum is minimális biztosítással közlekedik, és néha el is vegyül a tömegben.

Címlapkép forrása: Getty Images

