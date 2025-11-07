Nem csak a szavazófülkékben aratott sikert Donald Trump "legrosszabb rémálma": az interneten is tarolt

Kedden több államban is választásokat tartottak az Egyesült Államokban, amelyek során először járultak nagyobb létszámban urnákhoz az amerikaiak a második Trump-kormányzat megválasztása óta. Az egyik legnagyobb nemzetközi visszhangot kapó szavazás a new york-i polgármester-választás volt, amelyen a republikánus elnök „legrosszabb rémálmaként” emlegetett, Zohran Mamdani győzött. Ezzel párhuzamosan többek között Kaliforniában állami népszavazást tartottak, Virginiában és New Jersey-ben pedig az új kormányzó személyéről döntöttek. A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy egyes választások esetén mit mutattak a Google számai a választásokat megelőzően, illetve az eredmények kihirdetését követően.

A demokraták pezsgőt bonthatnak, Trump pedig búslakodhat

Ahogy azt a választások előtti részletes cikkünkben is kifejtettük, annak ellenére, hogy egyik keddi szavazás során sem szerepelt Donald Trump neve a szavazólapokon, szinte

mindenki a Trump-kormány nagy megmérettetéseként keretezte a voksolásokat.

Országszerte több tucat államban tartottak kedden helyhatósági és egyéb választásokat, amelyek közül a következő körzeteknek tulajdonították előzetesen a legnagyobb jelentőséget:

New Jersey és Virginia államban új kormányzó személyéről döntöttek, utóbbi esetében pedig több fő állami pozícióról, valamint a teljes képviselőház megújításáról szavaztak a lakosok.

és államban új kormányzó személyéről döntöttek, utóbbi esetében pedig több fő állami pozícióról, valamint a teljes képviselőház megújításáról szavaztak a lakosok. A nagyvárosok közül New York City, Boston, Detroit, Atlanta és Seattle választott új polgármestert.

választott új polgármestert. Kalifornia, Maine, Colorado és Washington államokban pedig fontos kérdésekben tartottak népszavazást.

A választások közül talán legnagyobb országos, illetve globális figyelmet a new york-i polgármester-választás kapta. A fontos pozíciót

először kapta meg muszlim induló, a demokrata párti jelölt, Zohran Mamdani személyében.

A 34 éves Mamdani júniusban hatalmas győzelmet aratott a demokrata előválasztáson Andrew Cuomo ellen, akit most kedden, mint független indulót újra maga mögé tudott utasítani, a Republikánus Párt jelöltjével, Curtis Sliwával egyetemben.

A másik két, nagy figyelemmel övezett választáson,

Virginiában és New Jersey-ben is pezsgőt bonthatott a Demokrata Párt,

miután centrista jelöltjeik mindkét – alapvetően demokraták felé hajló – államban legalább 13 százalékpontot vertek republikánus ellenfeleikre. Mindezek mellett, a Kalifornia állam demokrata kormányzója, Gavin Newsom által kezdeményezett népszavazás is zöld utat kapott a választóktól, amelynek eredményeképp átrajzolhatják az állam választási térképét, a republikánusok hasonló, texasi lépésére válaszul.

Az elemzések szerint a keddi eredmények arra engednek következtetni,

ha Trump neve nem szerepel a szavazólapokon, akkor a republikánus indulóknak közel sincs könnyű dolga a választásokon.

Ugyanakkor, az eredmények nem nevezhetőek különösen meglepőnek, ugyanis a legutóbbi közvéleménykutatások szerint Trump második ciklusának nettó megítélési mutatója mélyponton van, így a népszerűtlenséggel küzdő republikánus elnök regnálása alatt szinte természetes, hogy az időközi választások során a demokraták jobb pozícióból indulnak.

Mit mutatnak a keresések?

Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjára mennyire figyelt a világ a Google-keresési adatok alapján. Legutóbbi cikkeinkben pedig azt vizsgáltuk, hogy a Louvre már-már filmbe illő kirablása, valamint az elmúlt hetekben a Sziget Fesztivál körül kialakult bizonytalanságok hogyan hatottak a keresési adatokra.

Ahogy a Google Trends leginkább felkapott témákat listázó felületén is egyértelműen látszik, a választások az Egyesült Államokban nagy figyelmet kaptak az elmúlt napok folyamán. A keresési mennyiség alapján

a new york-i voksolás mozgatta meg leginkább az internetezőket.

A többi választás közül a Google adatai alapján a Virginia-ban és New Jersey-ben tartott kormányzó-választás, valamint a kaliforniai népszavazás generálta a legnagyobb érdeklődést.

Kép forrrása: Google Trends

Az Egyesült Államokon kívül, így Magyarországon is figyeltek az emberek az új new york-i polgármester megválasztására. Az elmúlt napon hazánkban nagyot ugrott az érdeklődés Mamdani iránt.

Az amerikai adatok alapján Zohran Mamdani iránt messze erősebb volt az érdeklődés a Google-ben, az elmúlt hónapok során, kihívóival összevetve. Hogy a választási estén rendkívül kiugró keresési számok ne torzítsák a grafikont, június 1. és november 1. között néztük meg a new york-i polgármesterségre legesélyesebb indulók iránti érdeklődést. Látható, hogy a Mamdani-val kapcsolatos keresések száma nagyot ugrott a júniusi demokrata előválasztáson aratott győzelmekor. Az ezt követő hónapokban pedig

végig nagyobb volt a demokrata politikus iránti érdeklődés, a függelenként induló Andrew Cuomoval, illetve Curtis Sliwa-val összehasonlítva.

A keddi választási napon természetesen szabályosan kilőtt a Mamdani iránti érdeklődés, amellyel, ugyan csak rövid ideig,

erősebb volt a keresési intenzitás a személyét illetően, mint Donald Trump elnök esetében.

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó választások iránti érdeklődést összehasonlítva két választás emelkedik ki országos viszonylatban:

New York új vezetőjének megválasztására ("new york election"),

valamint a Kalifornia államban tartott népszavazásra ("prop 50"), amelyre rengetegen figyeltek a választás estéjén, valamint az elmúlt napokban.

Ezeken kívül a legnagyobb érdeklődésre számot tartó szavazások a virginiai ("virginia election"), valamint a new jersey-i ("new jersey election") kormányzói voksolások voltak.

Ha térképen nézzük meg a fenti adatokat, területi megosztottság látszik a legnagyobb érdeklődésre számot tartó szavazást illetően. A nyugati államokban,

Kaliforniában, Nevadában, Oregonban és Arizonában a kaliforniai választókerületek átrajzolásával kapcsolatos népszavazás mozgatta meg leginkább az internetezőket,

a több választással kapcsolatos keresőszavakkal összehasonlítva.

Mindemellett,

a new york-i szavazás jórészt dominálta a többi országrészben a kereséseket.

A New Jersey-ben, valamint Virginiában tartott kormányzói választások esetén a nagy országos érdeklődés elmaradt, így inkább az adott államokban, illetve a környező területeken volt számottevő az érdeklődés.

