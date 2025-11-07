Nem csak a szavazófülkékben aratott sikert Donald Trump "legrosszabb rémálma": az interneten is tarolt

A demokraták pezsgőt bonthatnak, Trump pedig búslakodhat
Ahogy azt a választások előtti részletes cikkünkben is kifejtettük, annak ellenére, hogy egyik keddi szavazás során sem szerepelt Donald Trump neve a szavazólapokon, szinte
mindenki a Trump-kormány nagy megmérettetéseként keretezte a voksolásokat.
Országszerte több tucat államban tartottak kedden helyhatósági és egyéb választásokat, amelyek közül a következő körzeteknek tulajdonították előzetesen a legnagyobb jelentőséget:
- New Jersey és Virginia államban új kormányzó személyéről döntöttek, utóbbi esetében pedig több fő állami pozícióról, valamint a teljes képviselőház megújításáról szavaztak a lakosok.
- A nagyvárosok közül New York City, Boston, Detroit, Atlanta és Seattle választott új polgármestert.
- Kalifornia, Maine, Colorado és Washington államokban pedig fontos kérdésekben tartottak népszavazást.
A választások közül talán legnagyobb országos, illetve globális figyelmet a new york-i polgármester-választás kapta. A fontos pozíciót
először kapta meg muszlim induló, a demokrata párti jelölt, Zohran Mamdani személyében.
A 34 éves Mamdani júniusban hatalmas győzelmet aratott a demokrata előválasztáson Andrew Cuomo ellen, akit most kedden, mint független indulót újra maga mögé tudott utasítani, a Republikánus Párt jelöltjével, Curtis Sliwával egyetemben.
A másik két, nagy figyelemmel övezett választáson,
Virginiában és New Jersey-ben is pezsgőt bonthatott a Demokrata Párt,
miután centrista jelöltjeik mindkét – alapvetően demokraták felé hajló – államban legalább 13 százalékpontot vertek republikánus ellenfeleikre. Mindezek mellett, a Kalifornia állam demokrata kormányzója, Gavin Newsom által kezdeményezett népszavazás is zöld utat kapott a választóktól, amelynek eredményeképp átrajzolhatják az állam választási térképét, a republikánusok hasonló, texasi lépésére válaszul.
Az elemzések szerint a keddi eredmények arra engednek következtetni,
ha Trump neve nem szerepel a szavazólapokon, akkor a republikánus indulóknak közel sincs könnyű dolga a választásokon.
Ugyanakkor, az eredmények nem nevezhetőek különösen meglepőnek, ugyanis a legutóbbi közvéleménykutatások szerint Trump második ciklusának nettó megítélési mutatója mélyponton van, így a népszerűtlenséggel küzdő republikánus elnök regnálása alatt szinte természetes, hogy az időközi választások során a demokraták jobb pozícióból indulnak.
Mit mutatnak a keresések?
Nemrég, a Google Trends segítségével megnéztük, hogy Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjára mennyire figyelt a világ a Google-keresési adatok alapján. Legutóbbi cikkeinkben pedig azt vizsgáltuk, hogy a Louvre már-már filmbe illő kirablása, valamint az elmúlt hetekben a Sziget Fesztivál körül kialakult bizonytalanságok hogyan hatottak a keresési adatokra.
Ahogy a Google Trends leginkább felkapott témákat listázó felületén is egyértelműen látszik, a választások az Egyesült Államokban nagy figyelmet kaptak az elmúlt napok folyamán. A keresési mennyiség alapján
a new york-i voksolás mozgatta meg leginkább az internetezőket.
A többi választás közül a Google adatai alapján a Virginia-ban és New Jersey-ben tartott kormányzó-választás, valamint a kaliforniai népszavazás generálta a legnagyobb érdeklődést.
Az Egyesült Államokon kívül, így Magyarországon is figyeltek az emberek az új new york-i polgármester megválasztására. Az elmúlt napon hazánkban nagyot ugrott az érdeklődés Mamdani iránt.
Az amerikai adatok alapján Zohran Mamdani iránt messze erősebb volt az érdeklődés a Google-ben, az elmúlt hónapok során, kihívóival összevetve. Hogy a választási estén rendkívül kiugró keresési számok ne torzítsák a grafikont, június 1. és november 1. között néztük meg a new york-i polgármesterségre legesélyesebb indulók iránti érdeklődést. Látható, hogy a Mamdani-val kapcsolatos keresések száma nagyot ugrott a júniusi demokrata előválasztáson aratott győzelmekor. Az ezt követő hónapokban pedig
végig nagyobb volt a demokrata politikus iránti érdeklődés, a függelenként induló Andrew Cuomoval, illetve Curtis Sliwa-val összehasonlítva.
A keddi választási napon természetesen szabályosan kilőtt a Mamdani iránti érdeklődés, amellyel, ugyan csak rövid ideig,
erősebb volt a keresési intenzitás a személyét illetően, mint Donald Trump elnök esetében.
A legnagyobb érdeklődésre számot tartó választások iránti érdeklődést összehasonlítva két választás emelkedik ki országos viszonylatban:
- New York új vezetőjének megválasztására ("new york election"),
- valamint a Kalifornia államban tartott népszavazásra ("prop 50"), amelyre rengetegen figyeltek a választás estéjén, valamint az elmúlt napokban.
Ezeken kívül a legnagyobb érdeklődésre számot tartó szavazások a virginiai ("virginia election"), valamint a new jersey-i ("new jersey election") kormányzói voksolások voltak.
Ha térképen nézzük meg a fenti adatokat, területi megosztottság látszik a legnagyobb érdeklődésre számot tartó szavazást illetően. A nyugati államokban,
Kaliforniában, Nevadában, Oregonban és Arizonában a kaliforniai választókerületek átrajzolásával kapcsolatos népszavazás mozgatta meg leginkább az internetezőket,
a több választással kapcsolatos keresőszavakkal összehasonlítva.
Mindemellett,
a new york-i szavazás jórészt dominálta a többi országrészben a kereséseket.
A New Jersey-ben, valamint Virginiában tartott kormányzói választások esetén a nagy országos érdeklődés elmaradt, így inkább az adott államokban, illetve a környező területeken volt számottevő az érdeklődés.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
