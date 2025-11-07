Nincs akadály, megindíthatja a háborút Donald Trump – Hiába próbálták megkötni az elnök kezét

A demokraták által egyhangúlag támogatott törvényjavaslat kongresszusi jóváhagyáshoz kötötte volna egy Venezuela elleni esetleges támadás megindítását.

Az 53 republikánus szenátor közül csak Rand Paul és Lisa Murkowski nyomtak igent a 47 demokrata mellett.

Az AP szerint mindez azt jelzi, hogy a republikánusok egyelőre készek széles mozgásteret adni Donald Trumpnak a Karib-tenger, illetve újabban a Csendes-óceán térségében végrehajtott, állítólagos drogcsempészhajókat célzó katonai akciókhoz.

eddig legalább 70-en haltak meg összesen 18 amerikai csapásban.

Bár nem voksoltak a demokratákkal, több felsőházi republikánus aggályainak adott hangot: az észak-karolinai Thom Tillis szerint érdemesebb lenne az amerikai-mexikói határon csempészett fentanilra fókuszálni, és ha a hadművelet hónapokig elhúzódik,

akkor komolyan meg kell vitatnunk, nem egyfajta hibrid háborúba bonyolódunk-e.

A republikánusokat állítólag az is frusztrálja, hogy a Kongresszust nem konzultálták olyan döntések előtt, mint az ukrajnai támogatás felfüggesztése, a romániai csapatkivonások vagy a Nemzeti Védelmi Stratégia kialakítása. A bírálatok célkeresztjében főként a Pentagon Elbridge Colby vezette szakpolitikai hivatala áll, amely jelentősen változtatott a védelmi tárca prioritásain.

Trump elnök határozott lépéseket tett, hogy megvédjen több ezer amerikait a halálos kábítószerektől

- mondta ugyanakkor Jim Risch, a szenátus külügyi bizottságának republikánus elnöke.

Köztudott,hogy ez sokkal inkább a lehetséges rezsimváltásról szól

- vélekedett Adam Schiff kaliforniai demokrata szenátor.

Nem mehetünk háborúba a Kongresszus szavazása nélkül. Katonáink élete a tét

- hangsúlyozta párttársa, a virginiai Tim Kaine.

A nemzetközi vizeken végrehajtott csapásokkal kapcsolatos, az 1973-as háborús felhatalmazási törvényre hivatkozó korábbi szavazás a múlt hónapban 48-51 arányban bukott el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images