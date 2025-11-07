  • Megjelenítés
Nincs akadály, megindíthatja a háborút Donald Trump – Hiába próbálták megkötni az elnök kezét
Globál

Nincs akadály, megindíthatja a háborút Donald Trump – Hiába próbálták megkötni az elnök kezét

Portfolio
Az amerikai szenátus csütörtökön 49-51 arányban elutasította azt a javaslatot, amely korlátot szabott volna Donald Trumpnak, hogy ne hajthasson végre katonai csapásokat venezuelai földön - számol be az AP.

A demokraták által egyhangúlag támogatott törvényjavaslat kongresszusi jóváhagyáshoz kötötte volna egy Venezuela elleni esetleges támadás megindítását.

Az 53 republikánus szenátor közül csak Rand Paul és Lisa Murkowski nyomtak igent a 47 demokrata mellett.

Az AP szerint mindez azt jelzi, hogy a republikánusok egyelőre készek széles mozgásteret adni Donald Trumpnak a Karib-tenger, illetve újabban a Csendes-óceán térségében végrehajtott, állítólagos drogcsempészhajókat célzó katonai akciókhoz.

eddig legalább 70-en haltak meg összesen 18 amerikai csapásban.

Még több Globál

Megy a kardcsörtetés Donald Trump szomszédjában: egyszerűen kitiltották az országból az "ellenséges" elnököt

A Skynex megmutatta az igazi arcát: még a rettegett orosz rakéták sem menekülhetnek előle

Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Bár nem voksoltak a demokratákkal, több felsőházi republikánus aggályainak adott hangot: az észak-karolinai Thom Tillis szerint érdemesebb lenne az amerikai-mexikói határon csempészett fentanilra fókuszálni, és ha a hadművelet hónapokig elhúzódik,

akkor komolyan meg kell vitatnunk, nem egyfajta hibrid háborúba bonyolódunk-e.

A republikánusokat állítólag az is frusztrálja, hogy a Kongresszust nem konzultálták olyan döntések előtt, mint az ukrajnai támogatás felfüggesztése, a romániai csapatkivonások vagy a Nemzeti Védelmi Stratégia kialakítása. A bírálatok célkeresztjében főként a Pentagon Elbridge Colby vezette szakpolitikai hivatala áll, amely jelentősen változtatott a védelmi tárca prioritásain.

Trump elnök határozott lépéseket tett, hogy megvédjen több ezer amerikait a halálos kábítószerektől

- mondta ugyanakkor Jim Risch, a szenátus külügyi bizottságának republikánus elnöke.

Köztudott,hogy ez sokkal inkább a lehetséges rezsimváltásról szól

- vélekedett Adam Schiff kaliforniai demokrata szenátor.

Nem mehetünk háborúba a Kongresszus szavazása nélkül. Katonáink élete a tét

- hangsúlyozta párttársa, a virginiai Tim Kaine.

A nemzetközi vizeken végrehajtott csapásokkal kapcsolatos, az 1973-as háborús felhatalmazási törvényre hivatkozó korábbi szavazás a múlt hónapban 48-51 arányban bukott el.

Kapcsolódó cikkünk

Bedurvult Donald Trump katonai akciója: már 70 ember életét vesztette

Megkapta Donald Trump a javaslatot: ideje lebombázni az oroszbarát diktátort

Kiszivárogtak Donald Trump háborús tervei – Nyílt támadás készül Oroszország szövetségese ellen, már csak egyetlen döntés van hátra

Bekeményít Donald Trump: katonai erővel menne neki a világ egyik legnépesebb országának – Milliók sorsa forog kockán

Itt meg mi történik? Amerika kapujában mozgolódnak az oroszok, ez olaj lehet a tűzre

Mindent elsöprő háborúra készül Donald Trump? – Megszólalt a szakértő

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Oroszország brutális csapást mért Ukrajnára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility