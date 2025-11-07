Orbán Viktor bejelentette, miről tárgyal Donald Trumppal

Az orosz-amerikai budapesti békecsúcs kapcsán azt mondta: még nem lehet tudni, hogy azt a funkciót szánják-e a csúcsnak, hogy közelebb kerüljenek a békéhez, vagy várnak addig, amig sikerül közelebb kerülni, és bejelentik-e a békét.

Nem tudjuk, hogy ez a békéhez vezető állomás lesz, vagy a bejelentés a békéről

- összegezte a kormányfő.