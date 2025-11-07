Orosz támadásra készül Németország, több százezer katonát hívnak fegyverbe – Európa legerősebb konvencionális hadserege épül

Oroszország újabb háborúra készül
– mondta Pistorius, megjegyezve, hogy Moszkva már most is agressziót gyakorol Európa ellen, többek között hekkertámadásokkal és dezinformációs kampányokkal. Ezek a támadások szerinte előjelek, ezért már nem csak elvont forgatókönyvekről beszélünk.
Hogy világos legyen, nem pánikkeltés, amikor azt mondom, hogy az életmódunk veszélyben van
– fogalmazott a német védelmi miniszter.
Pistorius egy sor mélyreható reformot jelentett be, melyeket jövő húsvétig dolgoznak ki részletesebben. A cél az, hogy az orosz fenyegetés árnyékában a haderőt gyorsan bővíteni tudják, valamint mozgékonyabbá tenni.
A minisztérium dolgozik egy újfajta sorkötelezettség bevezetésén, de a tartalékos állományt is jelentősen meg kell erősíteni. Volt katonákat nyernének meg tartalékosnak, illetve a jelenleg szolgálókat szolgálati idejük meghosszabbítására kérnék.
A cél az, hogy a Bundeswehr létszáma a jelenlegi körülbelül 182 ezer katonáról 2030 közepére körülbelül 460 ezerre növekedjen.
Friedrich Merz kancellár videóüzenetet küldött, amelyben azt hangsúlyozta, hogy mindenekelőtt katonákra van szükség.
A Bundeswehrt az Európai Unió legerősebb konvencionális hadseregévé akarjuk tenni, ahogy az egy ilyen méretű és felelősségű országhoz illik. Nincs vesztegetni való időnk ebben a törekvésben
– fogalmazott Merz.
Carsten Breuer, a hadsereg főfelügyelője arra figyelmeztetett, hogy Oroszország soha nem gondolhatja, hogy háborút nyerhet a NATO ellen. Ezt 2029-ig biztosítani kell. Az Ukrajnában szerzett tapasztalatokat fel kell használni a saját koncepció kidolgozásához.
Mert az ukrajnai háború a mi tanítónk
– fogalmazott Breuer.
