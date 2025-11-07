  • Megjelenítés
Őrület, mit művel a hírszerzés: ezúttal a szupermodern orosz PAK DA lopakodó bombázót vették célba
Őrület, mit művel a hírszerzés: ezúttal a szupermodern orosz PAK DA lopakodó bombázót vették célba

Az InformNapalm és a Fenix kiberközpont titkos iratokat hozott nyilvánosságra az orosz PAK DA és Szu–57 programokról, miután feltörték az OKBM vállalat rendszereit - írta meg az United24.

Az InformNapalm közlése szerint a művelet célpontja az OKBM nevű orosz vállalat volt, amely katonai és űrtechnikai rendszerekhez fejleszt komponenseket.

A hackerek hozzáfértek belső levelezésekhez és mérnöki fájlokhoz a szupermodern PAK DA lopakodó bombázóhoz és a Szu–57 vadászgéphez kapcsolódóan. A csoport állítása szerint a megszerzett dokumentumokat hónapokon át Ukrajna védelmi erőinek és szövetségeseinek érdekében használták.

A PAK DA ("Poszlannik", azaz "Üzenet") a Tupoljev fejlesztésében készülő, ötödik generációs orosz stratégiai bombázó. Célja a Tu–95 és a Tu–160 leváltása egy lopakodó típusra, amely nukleáris és hagyományos fegyverzetet is hordozhat. A korai 2000-es években megfogalmazott koncepció alacsony észlelhetőséget, fejlett elektronikát és nagy hatótávolságú csapásmérő képességet ígért, ám a programot ismétlődő csúszások és finanszírozási hiányok kísérik.

A kiszivárgott anyagok között szerepelnek az "80RSh115" kódjelű hidraulikus működtetők specifikációi, amelyeket a PAK DA bombatér-ajtóinak nyitására terveztek. A Tupoljev és az OKBM közötti állami szerződés ezeket az adatokat titkosnak minősíti, és megsértése esetén felmondási lehetőséget biztosít. A kapcsolódó megállapodások a gyártási ütemezést 2024 és 2027 között részletezik.

Más dokumentumok a Szu–57 fegyvertereinek működtetőiben alkalmazott RSh–65 jelű hajtómű–csukló rendszereket érintik, megerősítve az OKBM részvételét az orosz állami védelmi megrendelés alá tartozó projektekben. Az iratok arra is rámutatnak, hogy a vállalat nehezen tud bizonyos kritikus alkatrészeket belföldön előállítani, és jelentős mértékben támaszkodik import CNC-gépekre.

A vizsgálat szerint az OKBM tajvani gyártmányú berendezéseket, valamint egy szerb CNC-köszörűt használt, amelyeket az Orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium támogatásaiból szereztek be. Az InformNapalm megjegyezte, hogy ezek a tranzakciók a szankciók kijátszását közvetlen állami támogatással teszik lehetővé.

A szivárgásban található auditjelentések dokumentálják a repülőgépgyártási programok késéseit is, amelyeket

a nyugati cégek orosz piacról való kivonulása után kialakult külföldi gyártóberendezés-hiány okozott.

2025 októberében az OKBM felkerült az Európai Unió 19. szankciós csomagjába, miután megállapították, hogy a vállalat kulcsszerepet játszik Oroszország fegyvergyártásában, és nagy pontosságú import szerszámokra támaszkodik.

Az InformNapalm és a Fenix közölte, hogy az "OKBMLeaks" fedőnevű kiszivárogtatás csak az első része egy szélesebb sorozatnak, amely Oroszország repülőgépgyártási szektorának függőségeit és sebezhetőségeit kívánja feltárni.

A címlapkép illusztráció, azon egy Szu-57-es látható. Címlapkép forrása: Getty Images

