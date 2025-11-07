Őrület, mit művel a hírszerzés: ezúttal a szupermodern orosz PAK DA lopakodó bombázót vették célba

Az InformNapalm közlése szerint a művelet célpontja az OKBM nevű orosz vállalat volt, amely katonai és űrtechnikai rendszerekhez fejleszt komponenseket.
A hackerek hozzáfértek belső levelezésekhez és mérnöki fájlokhoz a szupermodern PAK DA lopakodó bombázóhoz és a Szu–57 vadászgéphez kapcsolódóan. A csoport állítása szerint a megszerzett dokumentumokat hónapokon át Ukrajna védelmi erőinek és szövetségeseinek érdekében használták.
A PAK DA ("Poszlannik", azaz "Üzenet") a Tupoljev fejlesztésében készülő, ötödik generációs orosz stratégiai bombázó. Célja a Tu–95 és a Tu–160 leváltása egy lopakodó típusra, amely nukleáris és hagyományos fegyverzetet is hordozhat. A korai 2000-es években megfogalmazott koncepció alacsony észlelhetőséget, fejlett elektronikát és nagy hatótávolságú csapásmérő képességet ígért, ám a programot ismétlődő csúszások és finanszírozási hiányok kísérik.
A kiszivárgott anyagok között szerepelnek az "80RSh115" kódjelű hidraulikus működtetők specifikációi, amelyeket a PAK DA bombatér-ajtóinak nyitására terveztek. A Tupoljev és az OKBM közötti állami szerződés ezeket az adatokat titkosnak minősíti, és megsértése esetén felmondási lehetőséget biztosít. A kapcsolódó megállapodások a gyártási ütemezést 2024 és 2027 között részletezik.
Más dokumentumok a Szu–57 fegyvertereinek működtetőiben alkalmazott RSh–65 jelű hajtómű–csukló rendszereket érintik, megerősítve az OKBM részvételét az orosz állami védelmi megrendelés alá tartozó projektekben. Az iratok arra is rámutatnak, hogy a vállalat nehezen tud bizonyos kritikus alkatrészeket belföldön előállítani, és jelentős mértékben támaszkodik import CNC-gépekre.
A vizsgálat szerint az OKBM tajvani gyártmányú berendezéseket, valamint egy szerb CNC-köszörűt használt, amelyeket az Orosz Ipari és Kereskedelmi Minisztérium támogatásaiból szereztek be. Az InformNapalm megjegyezte, hogy ezek a tranzakciók a szankciók kijátszását közvetlen állami támogatással teszik lehetővé.
A szivárgásban található auditjelentések dokumentálják a repülőgépgyártási programok késéseit is, amelyeket
a nyugati cégek orosz piacról való kivonulása után kialakult külföldi gyártóberendezés-hiány okozott.
2025 októberében az OKBM felkerült az Európai Unió 19. szankciós csomagjába, miután megállapították, hogy a vállalat kulcsszerepet játszik Oroszország fegyvergyártásában, és nagy pontosságú import szerszámokra támaszkodik.
Az InformNapalm és a Fenix közölte, hogy az "OKBMLeaks" fedőnevű kiszivárogtatás csak az első része egy szélesebb sorozatnak, amely Oroszország repülőgépgyártási szektorának függőségeit és sebezhetőségeit kívánja feltárni.
A címlapkép illusztráció, azon egy Szu-57-es látható. Címlapkép forrása: Getty Images
Asztalra csap az EU, véget vetne a hibrid háború legaljasabb műveleteinek
Oroszország és Kína lenne a két fő ellenfél.
Trump-Orbán csúcs: az amerikai elnök elismerte Magyarország "különleges helyzetét"
Orbán Viktor és Donald Trump legfontosabb üzenetei a washingtoni tájékoztatón. Összefoglaló.
Megszólalt az amerikai ország vezetője, fordulat jöhet Trump vámháborújában
Mégis sikerülhet a nehéz megállapodás az elnökkel.
Iszonyatos fegyverkezés az USA-ban, temérdek drónt vesz a hadsereg
Jelenleg "csak" évi 50 ezer drónt vásárolnak.
Kiderült az igazság: egyetlen ok miatt nem bírnak a Patriot-rendszerek a rettegett orosz Iszkander rakétákkal
Ez kifejezetten kellemetlen Moszkva számára.
Amerika felgyorsította az offenzíváját: Görögország 20 évre szerződött, Ukrajna újabb mentőövet kapott
Egyértelmű az amerikai cél.
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.