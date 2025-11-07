  • Megjelenítés
Rábólintott az Egyesült Államok tűzszüneti felhívására az egyik háborús fél – Véget érhet az évek óta tartó öldöklés?
Rábólintott az Egyesült Államok tűzszüneti felhívására az egyik háborús fél – Véget érhet az évek óta tartó öldöklés?

Portfolio
A szudáni polgárháborúban részt vevő egyik fél, a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) csütörtökön beleegyezett az Egyesült Államok által kezdeményezett humanitárius tűzszünetbe – írja a Reuters.

A polgárháború 2023. április 15-én tört ki Szudánban a korábban katonai puccsot végrehajtó hadsereg, illetve az utóbbit akkor még támogató RSF között.

A hadiszerencse változó volt az elmúlt két és fél évben: a hadsereg idén márciusban visszavette a paramilitáris szervezettől a fővárost, Kartúmot, az RSF viszont Szudán nyugati részén, elsősorban Dárfúr tartományban erősítette pozícióit. Fegyveresei nemrég elfoglalták a hadsereg utolsó nyugati bástyáját, El-Fáser városát, ahol brutális cselekményeket követtek el, akár több ezer civilt is lemészárolhattak.

A Gyorsreagálású Támogató Erők is várakozással tekint a megállapodás végrehajtása és a szudáni politikai folyamatot vezérlő alapelvekről és az ellenségeskedések beszüntetésére vonatkozó intézkedésekről szóló megbeszélések azonnali megkezdése elé

– írta közleményében az RSF.

A hadsereg egyelőre nem válaszolt a tűzszüneti felvetésre.

Egy amerikai kormányzati szóvivő csütörtökön azt mondta, közvetlenül tárgyalnak a felekkel a humanitárius fegyverszünet tető alá hozása érdekében.

Sürgetjük mindkét felet, hogy tegyenek lépéseket az Egyesült Államok által vezetett, humanitárius tűzszünet megkötésére irányuló erőfeszítésekre válaszul, tekintettel az erőszak deeszkalálódásának és a szudáni nép szenvedéseinek megszüntetésének azonnali sürgősségére

– fogalmazott a szóvivő.

A szudáni polgárháborúról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Kettészakadt egy egész ország: megérkezett eddigi legbrutálisabb szakaszába az elfeledett háború

Címlapkép: Támadás alatt El-Fáser városa 2025. oktüber 26-án. Forrás: 2025 Vantor via Getty Images

