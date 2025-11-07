Súlyos jelentés: egyszerre két stratégiai fontosságú várost is elveszthet Ukrajna

Kupjanszk nyugati része szinte teljesen orosz kézen van, a városban házról házra haladnak előre az orosz csapatok – írta meg a TASZSZ egy városban harcoló alakulat parancsnokának beszámolója alapján.

A „Lavrik” hívójelű, arcát takaró katona a 121-es számú gépesített ezred katonája, elmondása szerint Kupjanszk nyugati részének „kipucolása” a „végéhez közelít” – magyarul beszámolója alapján

az orosz csapatok hamarosan beveszik a település nyugati felét.

Konkrétan arról is beszámol: 24 óra alatt 16 épületet szereztek meg a városrészben az orosz katonák.

Ha igaz, amit mond, az egész város elfoglalása is a küszöbön lehet:

a nyugati városrész elvágásával ugyanis majdnem teljesen bekerítik az oroszok a keleti városrészt, amely az Oszkil folyó túlpartján található.

Ukrán térképek alapán valóban nem túl rózsás a helyzet Kupjanszkban: a LiveUAMap szerint az oroszok a városközpontban vannak a nyugati negyedben, elérték a H-26-os főutat és a háború során lerombolt Oszkil feletti hidat is. A délnyugati városrészben azonban még nincsenek oroszok. Hasonló a helyzet a Deepstate térképén is, itt viszont a központi rész még szinte teljesen ukrán kézen látható. Az oroszbarát térképes blog, a Military Summary szerint azonban Kupjanszk teljes nyugati részét elfoglalták az orosz katonák, az ukrán csapatok csak délkelet felé tudnak menekülni / erősítést fogadni.

Kupjanszk elvesztése ebben az időpontban nagyon rossz hír lenne Ukrajnának: a város ostromával együtt végveszélybe került Pokrovszk is, egy Kupjanszkhoz hasonlóan fontos logisztikai csomópont Donyeck megye középső részén.

Ha az orosz erők nagyjából egyidőben foglalják el ezt a két fontos várost, az ukrán védelmi stratégia és az ukrán katonák morálja súlyos csapást szenvedhet.

Címlapkép forrása: Mil.ru / Wikimedia Commons