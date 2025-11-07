Súlyos jelentés: tömegével menekülnek az ukrán katonák a frontvonalról

Minden két percben eltűnik valaki a sorokból

- jellemezte a helyzetet Ihor Lucenko. Hozzátette azt is, hogy ezek "csak" hivatalos számok, mivel sok dezertálást nem rögzítenek. Vagyis a valós szám ennél is több lehet, holott ez eddig

az eddigi legmagasabb egy havi érték.

Az újságíró kijelentette: ez a hadsereg első számú problémája. A mindennapos orosz előretörés egyik legfontosabb oka, hogy nincs elég ember. Tehát - hangsúlyozza - hiába van elég drón a fronton, hiába van elég pénz a hátországban, a katonák hiánya súlyos, egzisztenciális válság lehet Ukrajnának.

A létszámhiány miatt a maradó és harcoló ukránokra is nagyobb teher hárul, ráadásul hatalmas rések tátonganak a védelemben.

