  • Megjelenítés
Súlyos jelentés: tömegével menekülnek az ukrán katonák a frontvonalról
Globál

Súlyos jelentés: tömegével menekülnek az ukrán katonák a frontvonalról

Portfolio
Októberben hivatalosan 21 602 katona hagyta el az ukrán hadsereget – ez minden eddiginél rosszabb rekord, amely az egész ország biztonságát fenyegeti - írta meg az Ihor Lucenko újságíró, jelenleg az ukrán fegyveres erők drónpilótája.

Minden két percben eltűnik valaki a sorokból

- jellemezte a helyzetet Ihor Lucenko. Hozzátette azt is, hogy ezek "csak" hivatalos számok, mivel sok dezertálást nem rögzítenek. Vagyis a valós szám ennél is több lehet, holott ez eddig

az eddigi legmagasabb egy havi érték.

Az újságíró kijelentette: ez a hadsereg első számú problémája. A mindennapos orosz előretörés egyik legfontosabb oka, hogy nincs elég ember. Tehát - hangsúlyozza - hiába van elég drón a fronton, hiába van elég pénz a hátországban, a katonák hiánya súlyos, egzisztenciális válság lehet Ukrajnának.

Még több Globál

Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Kőkemény lépés Törökországtól: elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu ellen

Bejelentették az oroszok: bekerítettek egy teljes ukrán várost, katlanban ragadtak a csapatok

A létszámhiány miatt a maradó és harcoló ukránokra is nagyobb teher hárul, ráadásul hatalmas rések tátonganak a védelemben.

Kapcsolódó cikkünk

Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Megjött a jelentés: illegális cselt használtak az oroszok a fronton - Az ukránok fordulatról beszélnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility