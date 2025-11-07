  • Megjelenítés
Tényleg megbukott Szergej Lavrov? Megtörte a csendet a Kreml – Ez most a valós helyzet
Tényleg megbukott Szergej Lavrov? Megtörte a csendet a Kreml – Ez most a valós helyzet

Portfolio
Hivatalosan is reagált ma délelőtt a Kreml azokra a napokban megjelent sajtóhírekre, melyek szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kiesett Vlagyimir Putyin elnök bizalmi köréből, esetleg meg is bukott.

Több orosz ellenzéki, belarusz ellenzéki is nyugati hírportál is írt arról a napokban, hogy Lavrov külügyminiszter „kiesett a pixisből,” mivel elszúrta a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott egyeztetést, ennek következtében pedig meghiúsult (egyelőre) a budapesti békecsúcs:

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ma nyilvánosan kommentálta a Lavrov bukásáról szóló híreket.

Semmi nincs ezekben a jelentésekben, ami megfelel a valóságnak”

– mondta az orosz sajtófőnök.

Hozzátette:

Lavrov továbbra is az orosz külügyminisztérium feje.

Azt Peszkov nem indokolta meg, hogy mi az oka annak, hogy az orosz politikus az elmúlt napokban lényegében egyáltalán nem mutatkozott nyilvánosan és több fontos megbeszélésről is távol maradt.

Címlapkép forrása: Stephanie Keith/Getty Images

