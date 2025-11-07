  • Megjelenítés
Ukrajna nem adja fel: Tomahawkokat kérnek Amerikától, hatalmas áttörést remélnek
Globál

Ukrajna nem adja fel: Tomahawkokat kérnek Amerikától, hatalmas áttörést remélnek

Portfolio
Ukrajna jelenleg „konstruktív tárgyalásokat” folytat az Egyesült Államokkal Tomahawk cirkálórakéták beszerzéséről – jelentette ki Olga Sztefanisnya, Ukrajna amerikai nagykövete a Bloombergnek.

Donald Trump amerikai elnök néhány hete döntött úgy hosszas dilemmázás után, hogy egyelőre nem ad Tomahawk rakétákat Ukrajnának – Kijev még a Biden-adminisztráció alatt kérte először ezeket az eszközöket támogatójától. Trump kis híján elküldte a manőverező robotrepülőgépeket Kijevnek az ősszel, de inkább gazdasági szankciók mellett döntött.

Kapcsolódó cikkünk

Kulcsfontosságú fegyvertől esik el Ukrajna - Trump megint meggondolta magát

Még mindig tárgyalunk, több csapatunk is van, melynek feladata, hogy anyagi erőforrásokat szerezzenek amerikai katonai képességek vásárlására”

– mondta Sztefanisnya a hírportálnak.

Kifejtette: Ukrajna még mindig tárgyal a Tomahawk cirkálórakéták beszerzéséről, de más rakétatípusukról is, rövid és nagy hatótávolságú eszközökről és légvédelmi képességek bővítéséről egyaránt.

Még több Globál

Orbán Viktor bejelentette, miről tárgyal Donald Trumppal

Halálos szorításba került Pokrovszk, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken

Bedurvult Donald Trump katonai akciója: már 70 ember életét vesztette

Összességében a tárgyalásokat pozitívan értékelte - szerinte sikerült előrelépést elérni.

Keményen dolgozunk rajta, hogy Ukrajna több légvédelmi eszközhöz jussunk. Túl tudjuk élni ezt a telet és a következőt is, de ez nem jelenti, hogy minden rendben van jelenleg”

– mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Halálos szorításba került Pokrovszk, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken

Címlapkép forrása: 2003 Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Felszólítást kapott Magyarország: állítsátok le az orosz olajvásárlást!
Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility