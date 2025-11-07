Ukrajna nem adja fel: Tomahawkokat kérnek Amerikától, hatalmas áttörést remélnek

Donald Trump amerikai elnök néhány hete döntött úgy hosszas dilemmázás után, hogy egyelőre nem ad Tomahawk rakétákat Ukrajnának – Kijev még a Biden-adminisztráció alatt kérte először ezeket az eszközöket támogatójától. Trump kis híján elküldte a manőverező robotrepülőgépeket Kijevnek az ősszel, de inkább gazdasági szankciók mellett döntött.

Még mindig tárgyalunk, több csapatunk is van, melynek feladata, hogy anyagi erőforrásokat szerezzenek amerikai katonai képességek vásárlására”

– mondta Sztefanisnya a hírportálnak.

Kifejtette: Ukrajna még mindig tárgyal a Tomahawk cirkálórakéták beszerzéséről, de más rakétatípusukról is, rövid és nagy hatótávolságú eszközökről és légvédelmi képességek bővítéséről egyaránt.

Összességében a tárgyalásokat pozitívan értékelte - szerinte sikerült előrelépést elérni.

Keményen dolgozunk rajta, hogy Ukrajna több légvédelmi eszközhöz jussunk. Túl tudjuk élni ezt a telet és a következőt is, de ez nem jelenti, hogy minden rendben van jelenleg”

– mondta.

