Vallott Európa atomhatalma, három éven belül NATO-háború lehet Oroszországgal

Fabien Mandon francia vezérkari főnök október 22-én a védelmi bizottság előtt kijelentette, hogy
Franciaországnak három-négy éven belül készen kell állnia egy sokkra Oroszországgal szemben, amely megkísérelheti folytatni a háborút kontinensünkön.
A nyilatkozat a 2026-os költségvetési tárgyalások kezdetén hangzott el, ahol a Fegyveres Erők Minisztériuma 13%-os növekedéssel 57,1 milliárd eurós büdzsét kap.
Az elmúlt hetekben egyre több figyelmeztetés érkezett. Július 11-én Thierry Burkhard korábbi vezérkari főnök közölte, hogy
Moszkva immár Franciaországot tekinti fő ellenfelének Európában. Berlinben a hírszerzés egy olyan Kremlre figyelmeztet, amely 2029-ig közvetlen katonai konfliktusba kerülhet a NATO-val.
Londonban John Healey védelmi miniszter a brit vizeket fenyegető orosz hajók 30%-os növekedésére hívta fel a figyelmet.
Oroszország fokozza a provokációkat: drónbehatolások az európai légtérbe, rövid katonai repülőgép-berepülések Litvániában, kibertámadások és dezinformációs kampányok.
Mandon tábornok kijelentései célja, hogy pszichológiailag és iparilag felkészítse az országot egy sokkra. Ez a hibrid támadásoktól kezdve egy szövetséges szuverenitásának közvetlen megsértéséig terjedhet
– magyarázta Guillaume Lasconjarias történész a L'Expressnek.
Oroszország a vártnál gyorsabban építette újjá haderejét. „Az [orosz] hadsereg most 15%-kal nagyobb, mint az ukrajnai invázió idején” – írta Christoph Cavoli tábornok, a NATO európai főparancsnoka 2024. április 11-én az amerikai szenátoroknak.
Az elmúlt évben Oroszország 360 000-ről 470 000 katonára növelte frontvonalbeli erőit. Mind a személyzet, mind a felszerelés tekintetében erősödik a hadsereg
– tette hozzá.
Az európaiakat kísérti egy rosszul megtárgyalt tűzszünet lehetősége. "Az ukrajnai műveletek leállítása lehetővé tenné az oroszok számára, hogy újracsoportosuljanak", véli Michel Yakovleff nyugalmazott tábornok. "Időt adna nekik a tanulságok alapján történő átszervezésre." Ebben az összefüggésben a Mandon tábornok által említett "három vagy négy év" kulcsfontosságú.
Oroszország igyekszik növelni hitelességét azzal, hogy katonai erőit az Északi-sarkvidéken telepíti. Hajói és tengeralattjárói az egyik legfontosabb stratégiai átjáró felé tartanak az Északi-sarkvidékről az Atlanti-óceánra. "Ha az orosz tengeralattjárók észrevétlenül képesek erre az összeköttetésre, potenciálisan célba vehetik az európai fővárosokat rakétáikkal, majd átkelhetnek az Atlanti-óceánon, hogy fenyegessék az Egyesült Államok keleti partját" – szerepelt egy korábbi jelentésben.
Az európaiak most attól tartanak, hogy Kína és Oroszország kölcsönösen támogathatják egymást.
Egy 2024. szeptemberi jelentés szerint Kína "közvetlen, nyílt, szisztematikus és kiterjedt katonai segítséget nyújthat Moszkvának fegyverrendszerek, lőszerek, felszerelések és technológia formájában. Fordítva, az orosz közvetlen katonai támogatás is elképzelhető Kína Tajvannal és az indiai-csendes-óceáni térséggel kapcsolatos ambícióihoz."
Európa veszélyes helyzetben van: növelnie kell katonai kiadásait Donald Trump megnyugtatására, de nem túlzottan, nehogy arra ösztönözze, hogy elhagyja az európai kontinenst. "Ukrajnában Putyin félreértékelte a helyzetet. Alábecsülte az ukrán erőket. Azt hitte, néhány hét alatt sikerrel járhat különleges műveletében. A mi szerepünk az, hogy az oroszokkal megértessük, hogy bármilyen új nagyszabású katonai művelet kudarcra lenne ítélve", hangsúlyozza Jean-Louis Thiériot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Budapesti békecsúcs: bejelentést tett a Kreml, megválaszolták az egyik legfontosabb kérdést
Ez Moszkva hivatalos prognózisa.
Magyarország szomszédjából figyelmeztették Trumpot: csak Putyin alá adja a lovat ezzel a döntésével
Románia visszacsinálná az amerikai csapatkivonást.
Tényleg megbukott Szergej Lavrov? Megtörte a csendet a Kreml – Ez most a valós helyzet
Moszkva hivatalosan is reagált az elmúlt napok nagy hírére.
15 éve tőzsdén az Alteo – A számok magukért beszélnek
Hatalmasat növekedett a társaság.
Megszólalt Varga Mihály a forint árfolyamáról
Héja hangvételű üzenetet küldött.
Nagy változás jön a Coca-Colánál
A GVH vizsgálatának hatására.
Rábólintott az Egyesült Államok tűzszüneti felhívására az egyik háborús fél – Véget érhet az évek óta tartó öldöklés?
A brutális RSF hajlik a fegyvernyugvásra.
Életjelet mutatott a német gazdaság
Nem várt területről érkezett a jó hír.
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért le
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Hárommillióért 19-et visszafizetni?
A pénzügyekhez nem értő embereket nagyon könnyű hergelni, pici csúsztatásokkal nagy érzelmeket kiváltani. Nemrég írtam egy hasonló esetről, ahol ráadásul elméletileg pénzügyileg képzett
Alapjövedelem a mesterséges intelligencia korában: szociális forradalom vagy veszélyes illúzió?
Az MI által termelt vagyon újraosztása alapjaiban formálhatná át a társadalmi-gazdasági rendszert.
Dupla elismerés a HOLD-nál
A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Meddig nőhet még a magyar termékek aránya a boltokban?
Mennyire fontos ez a hazai vásárlóknak?
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!