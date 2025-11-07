Vallott Európa atomhatalma, három éven belül NATO-háború lehet Oroszországgal

Fabien Mandon francia vezérkari főnök október 22-én a védelmi bizottság előtt kijelentette, hogy

Franciaországnak három-négy éven belül készen kell állnia egy sokkra Oroszországgal szemben, amely megkísérelheti folytatni a háborút kontinensünkön.

A nyilatkozat a 2026-os költségvetési tárgyalások kezdetén hangzott el, ahol a Fegyveres Erők Minisztériuma 13%-os növekedéssel 57,1 milliárd eurós büdzsét kap.

Az elmúlt hetekben egyre több figyelmeztetés érkezett. Július 11-én Thierry Burkhard korábbi vezérkari főnök közölte, hogy

Moszkva immár Franciaországot tekinti fő ellenfelének Európában. Berlinben a hírszerzés egy olyan Kremlre figyelmeztet, amely 2029-ig közvetlen katonai konfliktusba kerülhet a NATO-val.

Londonban John Healey védelmi miniszter a brit vizeket fenyegető orosz hajók 30%-os növekedésére hívta fel a figyelmet.

Oroszország fokozza a provokációkat: drónbehatolások az európai légtérbe, rövid katonai repülőgép-berepülések Litvániában, kibertámadások és dezinformációs kampányok.

Mandon tábornok kijelentései célja, hogy pszichológiailag és iparilag felkészítse az országot egy sokkra. Ez a hibrid támadásoktól kezdve egy szövetséges szuverenitásának közvetlen megsértéséig terjedhet

– magyarázta Guillaume Lasconjarias történész a L'Expressnek.

Oroszország a vártnál gyorsabban építette újjá haderejét. „Az [orosz] hadsereg most 15%-kal nagyobb, mint az ukrajnai invázió idején” – írta Christoph Cavoli tábornok, a NATO európai főparancsnoka 2024. április 11-én az amerikai szenátoroknak.

Az elmúlt évben Oroszország 360 000-ről 470 000 katonára növelte frontvonalbeli erőit. Mind a személyzet, mind a felszerelés tekintetében erősödik a hadsereg

– tette hozzá.

Az európaiakat kísérti egy rosszul megtárgyalt tűzszünet lehetősége. "Az ukrajnai műveletek leállítása lehetővé tenné az oroszok számára, hogy újracsoportosuljanak", véli Michel Yakovleff nyugalmazott tábornok. "Időt adna nekik a tanulságok alapján történő átszervezésre." Ebben az összefüggésben a Mandon tábornok által említett "három vagy négy év" kulcsfontosságú.

Oroszország igyekszik növelni hitelességét azzal, hogy katonai erőit az Északi-sarkvidéken telepíti. Hajói és tengeralattjárói az egyik legfontosabb stratégiai átjáró felé tartanak az Északi-sarkvidékről az Atlanti-óceánra. "Ha az orosz tengeralattjárók észrevétlenül képesek erre az összeköttetésre, potenciálisan célba vehetik az európai fővárosokat rakétáikkal, majd átkelhetnek az Atlanti-óceánon, hogy fenyegessék az Egyesült Államok keleti partját" – szerepelt egy korábbi jelentésben.

Az európaiak most attól tartanak, hogy Kína és Oroszország kölcsönösen támogathatják egymást.

Egy 2024. szeptemberi jelentés szerint Kína "közvetlen, nyílt, szisztematikus és kiterjedt katonai segítséget nyújthat Moszkvának fegyverrendszerek, lőszerek, felszerelések és technológia formájában. Fordítva, az orosz közvetlen katonai támogatás is elképzelhető Kína Tajvannal és az indiai-csendes-óceáni térséggel kapcsolatos ambícióihoz."

Európa veszélyes helyzetben van: növelnie kell katonai kiadásait Donald Trump megnyugtatására, de nem túlzottan, nehogy arra ösztönözze, hogy elhagyja az európai kontinenst. "Ukrajnában Putyin félreértékelte a helyzetet. Alábecsülte az ukrán erőket. Azt hitte, néhány hét alatt sikerrel járhat különleges műveletében. A mi szerepünk az, hogy az oroszokkal megértessük, hogy bármilyen új nagyszabású katonai művelet kudarcra lenne ítélve", hangsúlyozza Jean-Louis Thiériot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images