Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Nagyon úgy fest, hogy hamarosan véget ér a stratégiai fontosságú Pokrovszk erődvárosért vívott küzdelem: a település jelentős részét elfoglalták az oroszok - Kijev szerint még dúlnak a harcok, Moszkva már majdhogynem be is jelentette a győzelmet. Északon, Harkiv megyében Kupjanszk sincs sokkal jobb helyzetben. Közben hírszerzési információk érkeztek Dél-Koreából arról, hogy az ukrajnai határon felvonult az oroszok mellett körülbelül 10 ezer észak-koreai katona is. Mindeközben nyugati és orosz ellenzéki portálok Szergej Lavrov külügyminiszter bukásáról pletykálnak - a Kreml mindent tagad. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Elfoglalták az oroszok Uszpenivkát

A Zaporizzsja megyében található település elfoglalásáról ma délután számolt be az orosz védelmi minisztérium.

Harkivben nincs áram

Harkiv megye egyes részein elment az áram, az oroszok egy erőművet robbantottak fel dróntámadással.

A hatóságok dolgoznak a probléma elhárításán.

(RBK)

Az orosz hatóságok terrortámadás elhárításáról számoltak be

Az orosz belügyminisztérium és az FSZB egy 27 éves orosz állampolgárt vett őrizetbe, akit azzal vádolnak, hogy Moszkvában akart terrormerényletet végrehajtani.

A férfi állítólag robbanószereket is átvett az ukrán titkosszolgálatoktól.

(TASZSZ)

Büntetőtáborba került Popov tábornok

Az orosz 58-as összfegyvernemi hadtest parancsnoka azzal vált nemzetközileg híressé, hogy 2023-ban nyilvánosan kritizálni merte az orosz katonai vezérkart az Ukrajna elleni invázió gyászosan rossz szervezettsége miatt, ezután leváltották, majd 5 évre büntetőtáborba küldték.

Popov ügyvédje ma közölte: az egykori orosz parancsnok most drónvédelmi hálókat készít Kolomnában.

(News.ru nyomán)

Orosz jelentés

Megérkezett az orosz védelmi minisztérium jelentése a hajnali légvédelmi tevékenységről: 11 ukrán drónt lőttek le, zömében a megszállt Krím és Oroszország határ menti régióiban.

(TASZSZ nyomán)

Erősítést kapott Ukrajna

Ukrajna Lettországtól 21 Patria páncélozott járművet kapott, a gépek átadása tegnap történt meg, Rigában.

(RBK)

Végzetes szorításba került Pokrovszk, felvonult a határon a KNDK hadereje - Híreink az ukrán frontról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

A sötét diktatúra több ezer katonája tűnt fel az ukrán határnál, Moszkva előveszi a nukleáris fegyvereket – Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Wolfgang Schwan/Anadolu via Getty Images

