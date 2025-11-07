Videó: végzetesnek bizonyult a Ka-226-os orosz helikopter útja, pont egy házat talált telibe

Négy ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor pénteken a kaukázusi Dagesztáni Köztársaságban lezuhant egy Ka-226-os magánhelikopter.

A Kizljarból Izberbasba tartó helikopter egy még be nem fejezett magánházra zuhant, és kigyulladt. Az épületben a baleset idején senki nem tartózkodott.

A zuhanás után tűz ütött ki a helyszínen.

A TASZSZ orosz hírügynökség azt írta,

a mentőszolgálatok közlése szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet.

A helikopter egy elektromechanikai gyár tulajdonában volt, rajta a gyár dolgozói utaztak. Az előzetes információk szerint turisták utaztak a forgószárnyason, de ezt később cáfolták.

A Ka-226 helicopter reportedly carrying tourists crashed at a resort near Izberbash, Dagestan, Russia. Four of the seven passengers are believed dead. pic.twitter.com/El6co83NLK https://t.co/El6co83NLK November 7, 2025

A Ka-226 helicopter carrying tourists crashes in Russia's Dagestan, reportedly killing four and leaving 3 other severely wounded. pic.twitter.com/XHBKuLz7Tj https://t.co/XHBKuLz7Tj — CMNS_Media Dr. Physician VEDA (@1SanatanSatya) November 7, 2025

