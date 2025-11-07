Videó: végzetesnek bizonyult a Ka-226-os orosz helikopter útja, pont egy házat talált telibe

A Kizljarból Izberbasba tartó helikopter egy még be nem fejezett magánházra zuhant, és kigyulladt. Az épületben a baleset idején senki nem tartózkodott.
A zuhanás után tűz ütött ki a helyszínen.
A TASZSZ orosz hírügynökség azt írta,
a mentőszolgálatok közlése szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet.
A helikopter egy elektromechanikai gyár tulajdonában volt, rajta a gyár dolgozói utaztak. Az előzetes információk szerint turisták utaztak a forgószárnyason, de ezt később cáfolták.
A Ka-226 helicopter reportedly carrying tourists crashed at a resort near Izberbash, Dagestan, Russia. Four of the seven passengers are believed dead. pic.twitter.com/El6co83NLK https://t.co/El6co83NLK— WarTranslated (@wartranslated) November 7, 2025
A Ka-226 helicopter carrying tourists crashes in Russia's Dagestan, reportedly killing four and leaving 3 other severely wounded. pic.twitter.com/XHBKuLz7Tj https://t.co/XHBKuLz7Tj— CMNS_Media Dr. Physician VEDA (@1SanatanSatya) November 7, 2025
