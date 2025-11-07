  • Megjelenítés
Videó: végzetesnek bizonyult a Ka-226-os orosz helikopter útja, pont egy házat talált telibe
Videó: végzetesnek bizonyult a Ka-226-os orosz helikopter útja, pont egy házat talált telibe

MTI
Portfolio
Négy ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor pénteken a kaukázusi Dagesztáni Köztársaságban lezuhant egy Ka-226-os magánhelikopter.

A Kizljarból Izberbasba tartó helikopter egy még be nem fejezett magánházra zuhant, és kigyulladt. Az épületben a baleset idején senki nem tartózkodott.

A zuhanás után tűz ütött ki a helyszínen.

A TASZSZ orosz hírügynökség azt írta,

a mentőszolgálatok közlése szerint műszaki hiba okozhatta a balesetet.

A helikopter egy elektromechanikai gyár tulajdonában volt, rajta a gyár dolgozói utaztak. Az előzetes információk szerint turisták utaztak a forgószárnyason, de ezt később cáfolták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

