Hatalmas akadályt emeltek Oroszország elé a NATO keleti szárnyán: megérkeztek a Meropsok
Globál

Portfolio
Jelentős védelmi erősítést kapott az Egyesült Államoktól a NATO keleti szárnya: Lengyelországban már működnek az amerikai Merops drónelhárító rendszerek – írja a Notes From Poland.

Az AP csütörtöki híre után pénteken a lengyel védelmi miniszter, Władysław Kosiniak-Kamysz megerősítette, hogy amerikai Merops drónelhárító rendszereket telepítettek Lengyelországban.

A NATO keleti szárnyán olyan rendszereket telepítenek, amelyek javítják a drónok felderítésére és leküzdésére irányuló képességeinket. Szövetségeseinkkel folytatott együttműködésünk további kézzelfogható eredményeket hoz. Köszönjük Amerikának és a NATO-nak ezt a döntést és a biztonság érdekében tett közös erőfeszítéseket

– fogalmazott a miniszter.

Az Euractiv a szeptemberi, példátlan orosz drónbetörések után elsőként számolt be arról, hogy a NATO Merops rendszereket telepít Lengyelországba és Romániába. Az AP csütörtökön NATO-katonai forrásokra hivatkozva megerősítette: amerikai Meropsok kerülnek Lengyelországba és Romániába, és Dániában is használni fogják őket. A lengyel Polsat pénteken arról tudósított, hogy a rendszer Lengyelországban már működik; értesüléseik szerint nem lengyel beszerzésről van szó, hanem az amerikai hozzájárulás részeként németországi amerikai bázisokról érkezett megerősítésről.

Még több Globál

Záporoztak a drónok Ukrajnára, megtörte a csendet Lavrov – Háborús híreink szombaton

„Nem kaptam semmilyen magyarázatot” – Több nap után előkerült a sokak által kegyvesztettnek gondolt Szergej Lavrov

Jóváhagyta a lengyel parlament a volt miniszter letartóztatását, aki éppen Budapesten tartózkodik

Mark McLellan ezredes, a NATO Szárazföldi Parancsnokságának (Allied Land Command) műveleti helyettes vezérkari főnöke az AP-nek azt mondta, hogy

a Merops nagyon pontos észlelést biztosít az ellenséges drónokkal szemben, lehetővé téve azok követését és szükség esetén semlegesítését.

Hangsúlyozta: a rendszer alacsony költségen képes célba venni és megsemmisíteni a drónokat, ami jóval olcsóbb megoldás, mint például egy F-35-öst a levegőbe emelni rakétás elfogásra.

Szeptember 9-éről 10-re virradó éjszakája mintegy húsz orosz drón sértette meg a lengyel légteret, ami miatt lengyel és más szövetséges repülőgépeket riasztottak. Néhány drónt megsemmisítettek, ugyanakkor szakértők szerint hosszú távon nem fenntartható drága vadászgépekkel és rakétákkal olcsó drónokat lelőni.

Románia védelmi minisztere, Ionuț Moșteanu a Digi24-nek elmondta, hogy országában már két hete tesztelik a Meropsot, amelyet az amerikaiak bocsátottak rendelkezésükre, és amelyet Ukrajnában is sikeresen kipróbáltak. Hozzátette, hogy a Romániában és Lengyelországban zajló próbák célja a rendszer integrálása a NATO vezetési és irányítási rendszereibe.

A drónbetörések nyomán a NATO Eastern Sentry néven új missziót indított a keleti szárny légvédelmének megerősítésére. Ezzel párhuzamosan az EU saját drónfal kialakításán dolgozik, és Lengyelország is további lépéseket tett légvédelmének megerősítésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

