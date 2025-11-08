  • Megjelenítés
Kigyulladt egy parfümraktár, halálos áldozatok vannak
MTI
Tűz pusztított szombaton egy törökországi parfümraktárban, hatan meghaltak, öt ember megsérült - közölték hivatalos források.

Hivatalos források szerint

tűz pusztított szombaton egy törökországi parfümraktárban, hatan meghaltak, öt ember pedig megsérült.

A tájékoztatás szerint az eset az északnyugat-törökországi Kocaeli tartomány Dilovasi nevű városában történt, amely Isztambultól 70 kilométerre délre fekszik. Ilhami Aktas tartományi kormányzó közölte, hogy a tüzet sikerült eloltani, oka egyelőre ismeretlen, és hogy az egyik sérült állapota válságos. Az ügyben vizsgálat indult.

Helyi sajtóforrások szerint a tüzet több robbanás előzte meg.

Az NTV török magántelevízió úgy tudja, hogy a raktárnak használt épület két szintje szinte teljesen megsemmisült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

