„Nem kaptam semmilyen magyarázatot” – Több nap után előkerült a sokak által kegyvesztettnek gondolt Szergej Lavrov

Lavrovot újságírók Trump azon korábbi kijelentéséről kérdezték, mely szerint Oroszország és Kína hasonló akcióira válaszul az Egyesült Államok is újraindítja nukleáris tesztjeit.
Nem, diplomáciai csatornákon keresztül még nem kaptunk magyarázatot arra vonatkozóan, hogy mit értett azon Donald Trump elnök, hogy bejelentette a nukleáris kísérletek újraindítását
– mondta Lavrov.
Az orosz külügyminiszterről már napok óta pletykálják, hogy a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott kudarcos telefonbeszélgetés után a Kreml őt tette felelőssé a tervezett budapesti Putyin–Trump-találkozó meghiúsulásáért.
A Kreml nevében Dmitrij Peszkov pénteken tagadta ezeket a híreket, mondván, Lavrov továbbra is az orosz külügyminisztérium vezetője.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
