Orbán Viktor új részletet árult el az amerikai-magyar megállapodásról, jöhetnek a HIMARS-ek Magyarországra

A miniszterelnököt arról is kérdezték a Budapestre tartó úton, hogy megéri-e Magyarországnak összességében ez a csomag, tekintettel arra, hogy nem kevés összeget költ üzleti alapon, biznyos területeken amerikai termékekre és szolgáltatásokra (nukleáris üzemanyag-vásárlás: 114 millió dollár, LNG-vásárlás 600 millió dollár, katonai beszerzés 700 millió dollár, potenciálisan 20 milliárd dollár SMR-ekre, ez így összesen 1414 millió dollár, 470 milliárd forint). Orbán Viktor erre úgy felelt, hogy érdemes egyesével szétszálazni a megállapodás minden fontosabb elemét, és megvizsgálni, hogy az adott megegyezést más országgal jobban meg lehetett volna-e kötni. Szerinte nem a válasz. Ennél jobb forrást, magasabb technológiai szinten, olcsóbban senki sem tudott volna találni - magyarázta a kormányfő, aki szerint ezért ez a deal Magyarország számára kiváló. Hozzátette: sok pénzt kerestek Magyarországnak.
Ezek között megemlítette, hogy Magyarországnak amúgy is kellene vásárolnia cseppfolyós földgázt, a kérdés az volt, hogy kitől veszi. Az amerikaiakkal tudott a magyar kormány jó megállapodást elérni, de van még egy árvita - ismerte el. Ezt a mennyiséget jó megvenn, szükség van erre a diverzifikáció érdekében - tette hozzá. Elhasznált fűtőanyagok tárolásának technikája: itt olyan megoldás kellett, hogy az elhasznált fűtőanyagokat ki se kelljen vinni az atomerőmű területéről, és ez az amerikai rendszer jobb, olcsóbb, fejlettebb, mint a korábbi - sorolta.
A hadiipart érintő megállapodást is szüba hozta és ezen a ponton eddig még nem ismert új információt közölt a kormányfő. Több tételről is megállapodtunk - kezdte. Emlékeztetett arra, hogy Magyarország végrehajt egy hadiipar fejlesztést. Ezt a pénzt mindneképp el kell költenünk fegyvervásárlásra - húzta alá. Szerinte a kérdés az volt, hogy milyen rendszereket vásárol Magyarország. Elismerte, hogy nem minden rendszer amerikai, és felidézte azt, amikor először volt miniszterelnök, akkor nem az amerikai megoldást választották, ennek ellenállt, hanem a svéd-angol megoldást választották, ezek a Gripenek. Ezeket mi nem cseréljük ki, az amerikaiak boldogok lennének ugyan, de szóba sem került - fejtette ki.
Vannak olyan nagy értékű amerikai fegyverrendszerek, itt most a HIMARS-ekre, rakétaelhárító rendszerekre gondolok, amelyek a legjobbak a világon. Ha ma valaki biztonságot akar teremteni ezen a fegyverrendszeren keresztül, akkor legjobb ha ilyet vásárol.
Ráadásul a regionális riválisaink is ilyeneket vásároltak
- válaszolta egy újabb kérdésre a Washingtonból hazafelé tartó repülőúton.
Tartunk kell a lépést - árulta el és ezzel egyértelmű utalást tett arra, miszerint Magyarország HIMARS-rendszert vásárol. Azt az amerikai külügyminisztérium közleményéből ismerjük, hogy a védelmi ipar területén megkötött megállapodás értéke 700 millió dollár, ami jelenlegi árfolyamon számolva 232 milliárd forint.
Mi is ez a rendszer?
A HIMARS (M142) nagy mobilitású, teherautó-alapú rakéta-sorozatvető, amely precíziós, nagy hatótávú csapásokra képes. Az ukrán háborúban főként orosz logisztikai és magas értékű célpontok (légvédelem, repterek, elektronikai harceszközök) ellen vetik be. 2023 elején érkeztek olyan hírek, hogy idehaza a Honvédelmi Minisztériumhoz közel álló forrás szerint ismételten felmerült a HIMARS-ok beszerzésének gondolata. Akkor azt írták: a források szerint pontos szám még nincsen, de nagyjából a román vétel felére lenne szüksége Magyarországnak – azaz mintegy húsz HIMARS rakéta-sorozatvető szerezne be a Magyar Honvédség. A HIMARS egy kerekes hordozójárműről indítható rakéta-sorozatvető, alapvetően egy hat indítócsőből álló, 277 milliméteres, M26-os vagy M30/31-es rakéta indítására való konténerrel van felszerelve, de létezik olyan változata is, amely egy MGM-140 ATACMS rakétát indít. A "hagyományos" rakéták lőtávolsága 30-70 kilométer, az ATACMS-é 300 kilométer. A HIMARS nemzetközi sikere a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háborúval ívelt felfelé, miután az Egyesült Államok nyáron úgy döntött: szállít a modern fegyverzetből az ukrán haderő részére.
Azt is részletezte, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter javaslatára diverzifikálja Magyarország a nukleáris fűtőanyag beszerzését és engedi be az amerikai szereplőt is ebbe a területbe. A szakértőink kellő biztonsággal merik állítani, hogy orosz típusú atomerőműben tudunk használni francia és amerikai fűtőanyagot. Ez a kérdés a tudomány és a szakma szintjén eldőlt, ezért ezt elfogadtuk a szakminiszter érvelését - fejtette ki, hogy miért esett a Westinghouse-ra a választásuk.
Címlapkép: A miniszterelnök interjút ad november 8-án Washingtonból hazafelé repülve.
