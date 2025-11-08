  • Megjelenítés
Putyin váratlan lépése: kulcspozícióba helyezett egy katonai vezetőt, aki eddig a háttérben dolgozott
Globál

Putyin váratlan lépése: kulcspozícióba helyezett egy katonai vezetőt, aki eddig a háttérben dolgozott

Portfolio
Vlagyimir Putyin Andrej Buligát nevezte ki az orosz Biztonsági Tanács helyettes titkárává.

Vlagyimir Putyin orosz elnök

Andrej Buligát bízta meg az orosz Biztonsági Tanács helyettes titkári posztjának betöltésével.

Az állami hírügynökségek szombaton, egy elnöki rendeletre hivatkozva számoltak be a kinevezésről. Buliga tavaly óta védelmi miniszterhelyettesként szolgált.

A hírügynökségek azt is közölték, hogy Alekszandr Szancsik vezérezredes, az orosz Déli Katonai Körzet korábbi parancsnoka, Buliga helyére védelmi miniszterhelyettessé lépett elő.

Még több Globál

Kigyulladt egy parfümraktár, halálos áldozatok vannak

Durva támadás érte az orosz olajinfrastruktúrát, Moszkva soha nem látott válaszcsapást indított

Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Pénzügyi csomag vagy mentőcsomag? Mit kapott Trumptól Magyarország?
Úgy néz ki, hogy Orbán Viktor energetikai és diplomáciai manővere beérett Trumpnál
Végveszélybe került két fontos város, Szergej Lavrov bukásáról pletykálnak - Híreink az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility