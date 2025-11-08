Putyin váratlan lépése: kulcspozícióba helyezett egy katonai vezetőt, aki eddig a háttérben dolgozott

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Andrej Buligát bízta meg az orosz Biztonsági Tanács helyettes titkári posztjának betöltésével.
Az állami hírügynökségek szombaton, egy elnöki rendeletre hivatkozva számoltak be a kinevezésről. Buliga tavaly óta védelmi miniszterhelyettesként szolgált.
A hírügynökségek azt is közölték, hogy Alekszandr Szancsik vezérezredes, az orosz Déli Katonai Körzet korábbi parancsnoka, Buliga helyére védelmi miniszterhelyettessé lépett elő.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
