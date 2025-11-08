  • Megjelenítés
Úgy néz ki, megmenekül a nukleáris katasztrófától a kritikus helyzetben lévő ukrán atomerőmű
Globál

Úgy néz ki, megmenekül a nukleáris katasztrófától a kritikus helyzetben lévő ukrán atomerőmű

Portfolio
Helyreállították Európa legnagyobb atomerőművének számító Zaporizzsjai erőmű második külső áramellátó vezetékét. A hat reaktorral rendelkező, Európa legnagyobb erőművének számító létesítmény jelenleg nem termel áramot, ugyanakkor a a nukleáris üzemanyag hűtéséhez és a leolvadás kockázatának elkerüléséhez külső áramellátásra szorul.

Az orosz ellenőrzés alatt álló, hat reaktoros atomerőmű üzemeltetői szombaton közölték, hogy

ismét csatlakozott a hálózathoz a Feroszplavnaja-1 néven ismert második vezeték.

Az üzemeltető szerint a mostani lépés "jelentősen növeli az erőmű villamosenergia-rendszerének stabilitását".

A Feroszplavnaja-1 május 7. óta volt üzemen kívül. Az első, Dnyiprovszkaja nevű vonalat október 23-án, egy ideiglenes állították helyre, egy ideiglenes fegyvernyugvás ideje alatt. Amikor mindkét összeköttetés kiesett, az erőmű 30 napon át külső áram nélkül működött, és dízelgenerátorokra támaszkodott.

Még több Globál

Kudarcba fulladtak a béketárgyalások a forrongó térségben: nem teljesült az atomhatalom feltétele

Záporoztak a drónok Ukrajnára, megtörte a csendet Lavrov – Háborús híreink szombaton

Korlátozzák az űrrakéta-indításokat az Egyesült Államokban: fontos űrmisszió kerülhet veszélybe

Az atomerőművet az orosz csapatok az ukrajnai invázió első heteiben, 2022 februárjában foglalták el. Moszkva és Kijev rendszeresen egymást vádolja a nukleáris biztonságot veszélyeztető katonai akciókkal.

Kapcsolódó cikkünk

Záporoztak a drónok Ukrajnára, megtörte a csendet Lavrov – Háborús híreink szombaton

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Szankciómentesség, nukleáris üzlet, forintot védő háló - Megvolt az amerikai-magyar csúcs, ezek a fontosabb eredmények
Vészriadót fújtak Brüsszelben: Ukrajna támogatása miatt egy 140 milliárd eurós káosz fenyegeti az EU-t
A háború kezdete óta nem történt ilyen: összeomlott a legendás harckocsigyár termelése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility