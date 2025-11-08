Úgy néz ki, megmenekül a nukleáris katasztrófától a kritikus helyzetben lévő ukrán atomerőmű

Helyreállították Európa legnagyobb atomerőművének számító Zaporizzsjai erőmű második külső áramellátó vezetékét. A hat reaktorral rendelkező, Európa legnagyobb erőművének számító létesítmény jelenleg nem termel áramot, ugyanakkor a a nukleáris üzemanyag hűtéséhez és a leolvadás kockázatának elkerüléséhez külső áramellátásra szorul.

Az orosz ellenőrzés alatt álló, hat reaktoros atomerőmű üzemeltetői szombaton közölték, hogy

ismét csatlakozott a hálózathoz a Feroszplavnaja-1 néven ismert második vezeték.

Az üzemeltető szerint a mostani lépés "jelentősen növeli az erőmű villamosenergia-rendszerének stabilitását".

A Feroszplavnaja-1 május 7. óta volt üzemen kívül. Az első, Dnyiprovszkaja nevű vonalat október 23-án, egy ideiglenes állították helyre, egy ideiglenes fegyvernyugvás ideje alatt. Amikor mindkét összeköttetés kiesett, az erőmű 30 napon át külső áram nélkül működött, és dízelgenerátorokra támaszkodott.

Az atomerőművet az orosz csapatok az ukrajnai invázió első heteiben, 2022 februárjában foglalták el. Moszkva és Kijev rendszeresen egymást vádolja a nukleáris biztonságot veszélyeztető katonai akciókkal.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images