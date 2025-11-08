Záporoztak a drónok Ukrajnára, megtörte a csendet Lavrov – Háborús híreink szombaton

„Nem kaptam semmilyen magyarázatot” – Több nap után előkerült a sokak által kegyvesztettnek gondolt Szergej Lavrov
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton Donald Trump amerikai elnök nukleáris kísérletekről szóló kijelentéseire reagált újságíróknak – írja a TASZSZ orosz hírügynökség. Az elmúlt napokban többen arról pletykáltak, hogy Lavrov kiesett Vlagyimir Putyin orosz elnök kegyeiből, mert őt tették felelőssé azért, hogy (egyelőre) meghiúsult a budapesti csúcstalálkozó.
Hatalmas akadályt emeltek Oroszország elé a NATO keleti szárnyán: megérkeztek a Meropsok
Jelentős védelmi erősítést kapott az Egyesült Államoktól a NATO keleti szárnya: Lengyelországban már működnek az amerikai Merops drónelhárító rendszerek – írja a Notes From Poland.
Hírszerzési jelentés: Oroszország kicsit visszavett a dróntámadásokból, de Ukrajna korántsem nyugodhat le
A brit védelmi minisztérium hírszerzési jelentést tett közzé az ukrajnai háborúról, ezúttal az orosz drónindítások októberi adatairól.
A határtól 1900 kilométerre csapott le Ukrajna
Három ukrán drón csapódott be az éjszaka folyamán egy villamosenergia-alállomásba az észak-oroszországi Vologdai területen – közölte szombaton Georgij Filimonov helyi kormányzó.
A Vologdai terület Ukrajnától mintegy 1900 kilométerre fekszik.
(Reuters)
Orosz lakóházat ért dróntalálat Szaratovban
Roman Buszargin, Szaratov megye kormányzója szombaton közölte a Telegramon, hogy ukrán dróntámadás ért egy lakóépületet a dél-oroszországi városban, és ennek következtében két ember megsebesült.
Szaratov az orosz hátország egyik nagy ipari központja, és mintegy 625 kilométerre fekszik az ukrán határtól.
Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán 83 drónt sikerült lelőniük, többségüket az Ukrajnával határos régiók fölött.
(MTI)
Előretörésről számolt be Pokrovszknál és Kupjanszknál az orosz védelmi minisztérium
Az orosz fegyveres erők ismét előre tudtak törni Kelet-Ukrajnában, a Donyeck megyei Pokrovszk és a Harkiv megyei Kupjanszk térségében – közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.
A tárca közlése szerint az orosz csapatok a Donyeck megyei Pokrovszkban és a közeli Mirnohradban házról házra haladva törnek előre, és mindkét települést gyakorlatilag bekerítették.
Az orosz hadsereg a Harkiv megyei Kupjanszk térségében is sikerről számolt be, és azt állította, hogy több ukrán egységet bekerített.
A közlemény szerint az orosz erők elfoglalták a Dnyipropetrovszk megye délkeleti részén található Vovcsét is, amelynek a 2001-es ukrán népszámlálás adatai szerint mindössze 13 lakosa volt.
(MTI)
Putyin váratlan lépése: kulcspozícióba helyezett egy katonai vezetőt, aki eddig a háttérben dolgozott
Vlagyimir Putyin Andrej Buligát nevezte ki az orosz Biztonsági Tanács helyettes titkárává.
Durva támadás érte az orosz olajinfrastruktúrát, Moszkva soha nem látott válaszcsapást indított
Oroszország az eddigi egyik legnagyobb drón- és rakétatámadást mérte Ukrajnára, amely súlyos károkat okozott az energiainfrastruktúrában és rendkívüli áramszüneteket váltott ki több nagyvárosban. A téli időszak közeledtével a kritikus rendszerek elleni célzott csapások újabb humanitárius kockázatokat vetítenek előre. Eközben Ukrajna újabb súlyos csapásokat mért az orosz infrastruktúrára – számolt be a Bloomberg.
Záporoztak a drónok Ukrajnára, súlyos állapotba került az energetikai infrastruktúra – Háborús híreink szombaton
Ukrán közlés szerint Oroszország szombatra virradó éjjel összesen 458 drónnal, valamint 45 ballisztikus és cirkálórakétával támadta Ukrajnát. A támadás súlyos csapást mért az energetikai infrastruktúrára: több régióban, így Kijevben és Kijev megyében is áramkimaradások vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
