Záporoztak a drónok Ukrajnára, megtörte a csendet Lavrov – Háborús híreink szombaton

Roman Buszargin, Szaratov megye kormányzója szombaton közölte a Telegramon, hogy ukrán dróntámadás ért egy lakóépületet a dél-oroszországi városban, és ennek következtében két ember megsebesült.

Szaratov az orosz hátország egyik nagy ipari központja, és mintegy 625 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán 83 drónt sikerült lelőniük, többségüket az Ukrajnával határos régiók fölött.

(MTI)