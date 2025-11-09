CNN: szimbolikus győzelem felé halad Putyin az ukrajnai háború egyik legnagyobb csatájában

Az elmúlt hetekben az orosz támadások egyre mélyebben hatoltak be a városba, amely korábban fontos logisztikai központnak számított. Az összecsapások egyre gyakrabban emelték ki, hogy hamarosan orosz kézre kerülhet az iparváros, amely az úgynevezett erődítmény öv egyik része a Donbaszban. Immár 21 hónapja próbálják meg az orosz alakulatok bevenni Pokrovszkot, ennyi idő alatt rengeteg veszteséget szenvedtek el a harcok közben. Amennyiben sikerül bevenni a települést, az

Moszkva legnagyobb sikerét jelentené 2023 óta.

A városból az elmúlt napokban egymásnak ellentmondó hírek érkeztek, ameddig az orosz források szerint már lényegében bekerítették az ukrán védőket, addig Kijev szerint valóban nehéz a helyzetük, de még kitartanak.

Nehéz a helyzet, mindenféle harc folyik, tűzpárbajok a városi területeken, és mindenféle fegyverrel bombáznak

– jelentette ki egy zászlóaljparancsnok az amerikai lapnak.

Egy másik katona arról beszélt, hogy nem tudják tartani a lépést az orosz nyomulással. Kifejtette, hogy kis, mindössze háromfős csoportokban támadnak, ezeket lehetetlen a drónerőknek lekövetni, és naponta akár száz ilyen támadás is érheti a várost. Ez a taktika ugyanakkor rendkívül veszélyes, és hatalmas áldozatokat követel meg az oroszoktól. Ugyanakkor a csata szimbolikussá emelkedett, ezért kulcsfontosságú az orosz politikai elitnek, hogy sikerről számolhassanak be.

Műveleti szempontból jelentős volt, mivel ez volt az utánpótlási vonal, amely támogatta az ukrán logisztikát, amely aztán szétszóródva támogatta a többi ukrán taktikai állást a kisebb falvakban és a Pokrovszk környéki terepen

– hangsúlyozza George Barros, aki a washingtoni székhelyű agytröszt Hadtudományi Intézetének (ISW) Oroszországgal és Térinformatikai Hírszerzéssel foglalkozó csapatait vezeti.

Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban Kijev kénytelen volt csökkenteni a jelentőségét, több dolgot is átszerveztek. Már ez is nagy sikert jelentett Moszkva számára, de amennyiben sikerülne itt lezárni a harcokat, akkor az oroszok más iparvárosokat is tudnának támadni. Többen már úgy vélik az ukránok közül is, hogy Pokrovszk elesése elkerülhetetlen, már csak idő kérdése.

Címlapkép forrása: Marharyta Fal/Frontliner/Getty Images